Sport x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série

Na luta pelo acesso à Série A do Brasileirão, Leão busca emplacar a terceira vitória consecutiva neste domingo (9); veja como acompanhar na TV

Ainda sonhando com o acesso, o Sport recebe o Cruzeiro neste domingo (9), às 16h (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 34ª rodada da Série B. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo na Globo (para MG e PE), na TV aberta, no SporTV, na TV fechada, e no Premiere, no pay-per-view.

Embalado com duas vitórias seguidas na Série B, o Sport segue na luta para entrar no G-4.

Para o confronto na Ilha do Retiro, o técnico Claudinei Oliveira deve optar pelas entradas de Chico, Lucas Hernández e Javier Parraguez nos lugares de Sabino, Sander e Gustavo Courtinho, suspensos.

"Tem sido um fato recorrente na nossa equipe: sempre que os jogadores que entram tem dado uma resposta positiva. A gente faz as trocas, às vezes um titular ou por não estar tão bem ou o jogo não estar favorecendo, a gente faz as trocas e sempre que entram dão uma boa resposta", apontou Claudinei.

Do outro lado, o Cruzeiro, já com acesso garantido e na liderança isolada com 72 pontos, não cogita poupar os principais jogadores na reta final da Série B.

"Para mim, a lealdade esportiva, a ética no futebol é mais importante. Há muitas equipes jogando pelo acesso e muitas equipes jogando contra o rebaixamento. Eu não posso estar testando contra equipes que estão jogando por muita coisa ou contra outras equipes que estão esperando um resultado, e Cruzeiro jogando com "reservas". Isso eu não vou fazer", afirmou o técnico Paulo Pezzolano.

Em 40 jogos disputados entre as equipes, o Cruzeiro soma 21 vitórias, contra nove do Sport, além de 10 empates. No primeiro turno da Série B 2022, a Raposa venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável SPORT: Saulo; Eduardo, Thyere, Alemão (Chico), Lucas Hernández (Chico); Ronaldo, Fabinho e Luciano Juba; Labandeira, Vagner Love e Wanderson (Denner).

Escalação do provável CRUZEIRO: Rafael Cabral, Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Geovane; Jajá, Willian Oliveira, Filipe Machado e Matheus Bidu; Bruno Rodrigues, Luvannor e Edu.

Desfalques

Sport

Sander, Sabino e Gustavo Coutinho, suspensos, são desfalques certos.

Cruzeiro

Stênio, Chay e Neto Moura, lesionados, estão fora.

Quando é?

Cruzeiro

• Data: domingo, 9 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Ilha do Retiro – Recife, PE

• Arbitragem: SAVIO PEREIRA SAMPAIO (árbitro), BRUNO BOSCHILIA e LUCAS COSTA (assistentes), JOSÉ WASHINGTON DA SILVA (quarto árbitro) e ADRIANO DE ASSIS (AVAR)