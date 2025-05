Sport x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes entram em campo neste domingo (11), na Ilha do Retiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Sport e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (11), às 16h (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na lanterna do Brasileirão, o Sport ainda não venceu na competição e soma apenas dois pontos em sete partidas. O Leão vem pressionado após empates sem gols contra São Paulo e Fortaleza, além de derrotas para Palmeiras, Corinthians e Fluminense por 2 a 1, Vasco por 3 a 1 e RB Bragantino por 1 a 0.

Do outro lado, o Cruzeiro tenta manter a boa fase no Brasileirão após a eliminação precoce na Copa Sul-Americana. A equipe mineira empatou com o Mushuc Runa por 1 a 1 no meio da semana e foi o primeiro clube brasileiro eliminado do torneio continental. Agora, a Raposa volta o foco para o campeonato nacional, buscando se manter na briga pelo G-4.

Mais artigos abaixo

Até o momento, o time celeste venceu Mirassol e Flamengo 2 a 1, Bahia por 3 a 0 e Vasco por 1 a 0, empatou com o São Paulo por 1 a 1 e foi derrotado pelo RB Bragantino por 1 a 0.

Prováveis escalações

Sport: Caíque França; Hereda, Silva, Chico e Igor Carius; Du Queiroz, Lucas, Barletta e Rivera; Atencio e Pablo.

Cruzeiro: Cássio; Fagner, Fabricio Bruno, Villalba e Kaiki; Walace, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge.

Desfalques

Sport

Lucas Lima cumprirá suspensão, enquanto Gonçalo Paciência está lesionado.

Cruzeiro

Lucas Romero está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Já João Marcelo e Matheus Henrique estão machucados.

Quando é?