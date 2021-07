Sport x Ceará: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (25), pela 13ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Sport e Ceará se enfrentam neste domingo (25), às 20h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro . A partida terá transmissão ao vivo no Premiere , na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sport x Ceará DATA Domingo, 25 de julho de 2021 LOCAL Ilha do Retiro - Recife, PE HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias (SP)

Assistentes: Anderson José de Moraes (SP) e Luiz Alberto Andrini (SP)

Quarto árbitro: Paulo Belence (PE)

VAR: Pericles Bassols (SP)

Assistente VAR: Fabricio Porfirio (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Leão busca a segunda vitória seguida no Brasileirão 2021 / Foto: Divulgação Sport

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo deste domingo, às 20h30.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando deixar a zona de rebaixamento, o Sport, com 10 pontos, entra em campo pensando apenas na segunda vitória consecutiva no Brasileirão, enquanto o Ceará, com 18, chega embalado com oito jogos de invencibilidade (cinco empates e três vitórias).

Para o confronto fora de casa, o técnico do Vozão, Guto Ferreira, deve repetir a mesma formação que venceu o Athletico-PR na última rodada.

Treino mais uma vez na Ilha do Retiro 🏟 Falta pouco para a bola rolar por aqui.



Provável escalação do Ceará: Richard; Buiú, Messias, Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Pedro Naressi, Lima, Vina e Rick; Cléber.

Provável escalação do Sport: Maílson; Hayner, Rafael Thyere, Sabino e Chico; José Welison, Marcão Silva e Thiago Lopes; Gustavo Oliveira (Paulinho Moccelin), André (Mikael) e Everaldo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SPORT

JOGOS CAMPEONATO DATA Sport 1 x 2 Fluminense Brasileirão 10 de julho de 2021 América-MG 0 x 1 Sport Brasileirão 19 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bahia x Sport Brasileirão 1 de agosto de 2021 18h15 (de Brasília) Sport x Bragantino Brasileirão 9 de agosto de 2021 20h (de Brasília)

CEARÁ

JOGOS CAMPEONATO DATA Cuiabá 2 x 2 Ceará Brasileirão 11 de julho de 2021 Ceará 1 x 0 Athletico-PR Brasileirão 17 de julho de 2021

Próximas partidas