Sport x Ceará: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Sport e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 20h (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Na lanterna do Brasileirão, com 16 pontos, o Sport volta a campo pressionado em busca de recuperação. Nos últimos três jogos, empatou com o Fluminense por 2 a 2 e com o Cruzeiro por 1 a 1, além de ter sido derrotado pelo Atlético-MG por 3 a 1.

Por outro lado, o Ceará ocupa a parte intermediária da tabela, com 34 pontos e um jogo a menos. Na última rodada, o Vozão venceu o Santos por 3 a 0. Em 26 partidas disputadas, soma nove vitórias, sete empates e 10 derrotas, com aproveitamento de 43%.

Sport: Gabriel Vasconcelos; Matheus Alexandre, João Silva, Rafael Thyere e Luan Cândido; Lucas Kal, Zé Lucas, Matheusinho, Atencio, Romarinho e Derik Lacerda.

Ceará: Bruno; Fabiano, M. Victor, Machado, M. Bahia; Lourenço, Diego, L. Mugni; Galeano, Fernandinho, P. Raul.

Desfalques

Sport

Ramon Menezes e Rivera estão suspensos.

Ceará

Sem desfalques confirmados

Quando é?

Data: quarta-feira, 15 de outubro de 2025

quarta-feira, 15 de outubro de 2025 Horário: 20h (de Brasília)

20h (de Brasília) Local: Ilha do Retiro - Recife, PE

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 48 jogos disputados, o Sport soma 20 vitórias, contra 16 do Ceará, além de 12 empates. No último encontro válido pelas quartas de final da Copa do Nordeste 2025, o Vozão venceu nos pênaltis por 4 a 2.

Classificação

