Brasileirão
team-logoSport
team-logoCeará
Mounique Vilela

Sport x Ceará: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (15), na Ilha do Retiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Sport e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 20h (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view(veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Na lanterna do Brasileirão, com 16 pontos, o Sport volta a campo pressionado em busca de recuperação. Nos últimos três jogos, empatou com o Fluminense por 2 a 2 e com o Cruzeiro por 1 a 1, além de ter sido derrotado pelo Atlético-MG por 3 a 1.

Brasileirão
Ceará crest
Ceará
CEA
Cruzeiro crest
Cruzeiro
CRU
Brasileirão
Bahia crest
Bahia
BAH
Sport crest
Sport
SPO

Por outro lado, o Ceará ocupa a parte intermediária da tabela, com 34 pontos e um jogo a menos. Na última rodada, o Vozão venceu o Santos por 3 a 0. Em 26 partidas disputadas, soma nove vitórias, sete empates e 10 derrotas, com aproveitamento de 43%.

Sport: Gabriel Vasconcelos; Matheus Alexandre, João Silva, Rafael Thyere e Luan Cândido; Lucas Kal, Zé Lucas, Matheusinho, Atencio, Romarinho e Derik Lacerda.

Ceará: Bruno; Fabiano, M. Victor, Machado, M. Bahia; Lourenço, Diego, L. Mugni; Galeano, Fernandinho, P. Raul.

Escalações de Sport x Ceará

SportHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestCEA
1
Gabriel
15
Rafael Thyere
13
Aderlan
36
L. Candido
6
J. Silva
10
L. Lima
28
P. Augusto
58
Ze Lucas
11
Romarinho
17
Matheusinho
18
D. Lacerda
94
Bruno
70
F. Silva
23
W. Machado
79
M. Bahia
3
Marllon
97
Lourenco
77
Fernandinho
27
A. Galeano
25
V. Zanocelo
10
L. Mugni
9
P. Raul

4-2-3-1

CEAAway team crest

SPO
-Escalação

Reservas

Técnico

  • D. Paulista

CEA
-Escalação

Reservas

Técnico

  • L. Conde

Desfalques

Sport

Ramon Menezes e Rivera  estão suspensos.

Ceará

Sem desfalques confirmados

Quando é?

  • Data: quarta-feira, 15 de outubro de 2025
  • Horário: 20h (de Brasília)
  • Local: Ilha do Retiro - Recife, PE 

Retrospecto recente

SPO
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/7
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

CEA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/4
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

Em 48 jogos disputados, o Sport soma 20 vitórias, contra 16 do Ceará, além de 12 empates. No último encontro válido pelas quartas de final da Copa do Nordeste 2025, o Vozão venceu nos pênaltis por 4 a 2.

SPO

Outros

CEA

2

Vitórias

1

Empate

2

Vitórias

4

Gols feitos

4
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Links úteis

0