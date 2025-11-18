Sport x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das quartas de final da Copa do Brasil sub-20 2025

Sport e Atlético-MG se enfrentam nesta terça-feira (18), às 20h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil sub-20 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SporTv, na TV fechada (veja a programação completa).
Notícias e prováveis escalações
O Sport chega para decidir a vaga em casa com a confiança reforçada pelo desempenho sólido no jogo de ida, quando segurou o Atlético-MG e voltou de Belo Horizonte com um empate por 1 a 1. A equipe pernambucana abriu o placar com Micael após boa jogada coletiva. O resultado mantém o confronto totalmente aberto, e o Leão sabe que uma vitória simples na Ilha do Retiro é suficiente para avançar às semifinais.
Do outro lado, o Atlético-MG busca manter vivo o sonho do segundo título da Copa do Brasil Sub-20 após uma campanha consistente, marcada pela vitória sobre o Real Brasília por 3 a 0 na estreia e pela classificação dramática contra o Flamengo nos pênaltis. No primeiro duelo das quartas, a equipe arrancou o empate com o Sport graças ao gol de Louback, que entrou no intervalo para mudar o ritmo da partida. Agora, precisará vencer na Ilha — ou repetir a frieza das disputas por pênaltis — para seguir adiante no torneio.
Sport sub-20: Davi, Patrick, Rafinha, Felype Gabriel, Breno, Luiz Henrique, Augusto Pucci, Dedé, Micael, Lázaro, Lipão
Atlético-MG sub-20: Pedro Cobra, Vitor Gabriel, Samuel Lima, Lucas Santana, Alexis Vargas, Lucas Souza, Igor Toledo, David Kauã, Murillo Fernandes, Mamady Cissé, João Marcelo
Desfalques
Sport
Não há desfalques confirmados.
Atlético-MG
Sem desfalques confirmados.
Quando é?
- Data: terça-feira, 18 de novembro de 2025
- Horário: 20h30 (de Brasília)
- Local: Ilha do Retiro - Recife, PE