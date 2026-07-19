Spence: Os jogadores da Inglaterra estão empenhados em que o grande Tuchel continue no cargo

Djed Spence, jogador da seleção da Inglaterra, afirmou que seus companheiros estão muito empenhados em continuar trabalhando com o “grande técnico” Thomas Tuchel após a Copa do Mundo de 2026.

A seleção da Inglaterra conquistou o terceiro lugar na Copa do Mundo após derrotar a França na madrugada deste domingo, em uma partida emocionante que terminou com o placar de 6 a 4.

Tuchel tem contrato com a seleção dos Três Leões até o Campeonato Europeu de 2028, mas sofreu pressões após a derrota da Inglaterra nas semifinais da Copa do Mundo para a Argentina (2 a 1).

Questionado sobre se os jogadores estavam ansiosos para continuar trabalhando com Tuchel, o lateral-esquerdo do Tottenham — que foi um dos destaques da campanha da Inglaterra na Copa do Mundo — respondeu: “Sim, com certeza estão muito ansiosos. Ele é um técnico incrível e construímos algo especial”.

E acrescentou, segundo reportagem do jornal inglês “Metro”: “Não foi o que queríamos, mas são passos à frente; é o melhor resultado que alcançamos desde 1966, então é um passo na direção certa, e esperamos conseguir um resultado positivo no próximo campeonato”.

E continuou: “Acho que precisamos aprender com este torneio. Aprendemos muito, tivemos um bom desempenho e só precisamos aproveitar isso no próximo torneio em que participarmos e nos próximos jogos que disputarmos como equipe. Só precisamos aprender com essa experiência e esperamos alcançar um resultado positivo”.

Spence foi questionado se a vitória inesquecível sobre a França teria sido uma resposta às críticas que o técnico recebeu desde a derrota para a Argentina. Embora apoie seu treinador, o jogador do Tottenham rejeitou essa ideia, afirmando que as opiniões da mídia e da torcida não tiveram impacto significativo sobre a equipe.

Ele explicou: “Não, não acho que estejamos realmente focados no barulho externo. Precisamos apenas nos concentrar em nós mesmos e em nosso próprio ambiente, e controlar o que podemos controlar”.

Ele acrescentou: “Ficamos desapontados com a eliminação nas semifinais, mas demonstramos uma mentalidade fantástica hoje para conquistar a vitória. Todo o meu reconhecimento à equipe”.

Quando questionado se conseguia se imaginar como um astro da seleção inglesa na Copa do Mundo, considerando que há apenas dois anos lutava para conquistar espaço na Premier League, ele disse: “Sim, consigo”.

E continuou: “Sempre acreditei nas minhas capacidades, e os momentos difíceis não determinam o meu destino. Por isso, trabalhei duro e sempre acreditei que chegaria a este ponto”.

E concluiu: “Não posso deixar de agradecer a Deus; é uma grande honra fazer parte desta equipe”.