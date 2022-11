Southampton x Newcastle: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Com objetivos opostos no Campeonato Inglês, equipes voltam a campo neste domingo (6); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Na luta contra o rebaixamento, o Southampton recebe o Newcastle neste domingo (6), às 11h (de Brasília), no St Mary's Stadium, em duelo válido pela 15ª rodada da Premier League. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo na ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Vindo de derrota para o Crystal Palace por 1 a 0 na última rodada, o Southampton busca a recuperação no Inglês.

Para o confronto, o técnico Hasenhuttl confirmou os retornos de Armel Bella-Kotchap e Romeo Lavia na lista de relacionados.

Do outro lado, o Newcastle, busca emplacar a quarta vitória consecutiva. Atualmente, a equipe briga pelo G-4, com 24 pontos.

Fabian Schar teve que ser substituído contra o Villa devido a um problema no tendão, mas o zagueiro está apto para iniciar o duelo, enquanto Elliot Anderson também estará à disposição.

Em 102 jogos disputados entre as equipes, o Newcastle soma 41 vitórias, contra 37 do Southampton, além de 24 empates. No último encontro, válido pelo returno da Premier League 21/22, o Newcastle venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável SOUTHAMPTON: Bazunu; Bella-Kotchap, Caleta-Car, Salisu; Elyounoussi, Ward-Prowse, Maitland-Niles, Diallo, Perraud; Adams, Aribo.

Escalação do provável NEWCASTLE: Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; S Longstaff, Guimaraes, Willock; Almiron, C Wilson, J Murphy.

Desfalques

Southampton

Kyle Walker-Peters e Valentino Livramento, machucados, estão fora.

Newcastle

Alexander Isak, Karl Darlow, Matt Ritchie, Emil Krafth e Paul Dummett, lesionados, seguem fora.

Quando é?

• Data: domingo, 6 de novembro de 2022

• Horário: 11h (de Brasília)

• Local: St Mary's Stadium – Southampton, ING

• Arbitragem: STUART ATTWELL (árbitro), DARREN CANN e HARRY LENNARD (assistentes), SIMON HOOPER (quarto árbitro) e MIKE DEAN (AVAR)