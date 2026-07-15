"Sou um grande fã do Messi, mas acabei passando a odiá-lo"

Jack van Gelder é um grande fã de Lionel Messi, mas, durante esta Copa do Mundo, um pouco menos. O repórter e apaixonado por futebol está insatisfeito com o fato de o craque argentino de 39 anos estar sendo poupado pela arbitragem.

“Nos últimos dias, tive que lidar com o fato de pensar: ‘Nossa, sou um grande fã do Messi, e acabei passando a odiá-lo, um pouquinho’”, reconheceu Van Gelder nesta quarta-feira, em entrevista à Rádio 538.

“Não por causa do comportamento dele. Mas sim pelo fato de que ele está sendo protegido. Acho isso muito chato e, na verdade, muito estranho. Então, na verdade, você torce para que a Inglaterra vença hoje à noite”, disse Van Gelder, referindo-se à tão comentada semifinal em Atlanta.

O comentarista de futebol de 75 anos já é fã da Inglaterra e, principalmente, de Jude Bellingham. “Ele se destacou de forma incrível. E Harry Kane é, claro, um jogador fantástico. Mas preste atenção hoje à noite também — e você sempre vai ver que isso não vai acontecer hoje, se eu disser — em Elliot Anderson. Esse é um meio-campista que acabou de ser contratado pelo Manchester City por 135 milhões de euros. Sim, eles ainda tinham um dinheirinho guardado.”

“Mas ele também é um jogador fantástico no meio-campo da Inglaterra. Eu sempre insisto nisso, seja em que nível for: se o meio-campo estiver bem organizado, se o centro do meio-campo estiver bem posicionado e houver equilíbrio ali, então qualquer time pode funcionar bem”, analisa Van Gelder sobre a equipe de Thomas Tuchel.

O vencedor do jogo Inglaterra x Argentina enfrentará a Espanha na final do próximo domingo. A seleção espanhola impressionou na terça-feira ao vencer a França por 0 a 2 na outra semifinal.