Antonio Nusa: o "Neymar norueguês" pronto para fazer barulho

Com apenas 17 anos, o atleta tem jogado em alto nível e quer chegar no nível do brasileiro: "Ele é um dos melhores do mundo"

Em 27 de junho de 2021, no jogo contra o eventual campeão Bodo/Glimt, o lateral esquerdo do Stabaek pegou a bola rente à linha lateral. Dois toques e uma explosão de aceleração o levaram para dentro da área. Então, caos. Uma queda do ombro afastou a bola do adversário e, com o mínimo, ele acertou um chute direto no canto superior. Esse foi o terceiro jogo profissional de Antonio Nusa.

O futebol norueguês está em boas mãos. Tem seu garoto-propaganda artilheiro para os próximos 15 anos, Erling Haaland. Também tem seu meia armador, Martin Odegaard.

O que agora está faltando em seu ataque ao futuro é esse elemento de caos. Um jogador que pode produzir um momento de habilidade para mudar o jogo ou realizar dribles insanos para criar uma chance.

Nusa pode estar a um ou dois anos de se juntar a Haaland e Odegaard na seleção norueguesa, mas, dada a forma como o jovem de 17 anos começou sua carreira profissional, é improvável que ele se assuste com a perspectiva.

Já o segundo artilheiro mais jovem da história da primeira divisão norueguesa - atrás apenas de Odegaard - e o artilheiro mais jovem da história do Club Brugge, Nusa é um nome que pode vir a ser pronunciado ao lado dos grandes nomes se atingir seu potencial.

"Eu gosto de fazer barulho", disse Nusa, ao Aftonposten, em abril de 2021. "Neymar é meu modelo porque ele faz barulho em campo com seus dribles, assim como eu. Ele é um dos melhores do mundo."

“Vejo semelhanças com Neymar nos movimentos de Nusa e na maneira como ele usa a bola”, diz o ex-companheiro de equipe do jovem no Stabaek, Mats Solheim.

“Ainda há uma pequena lacuna entre eles, mas ele pode chegar lá.”

Essa é uma grande afirmação quando se fala de um jogador com apenas 17 jogos profissionais em seu currículo, mas não surpreende, considerando o heroísmo de Nusa em sua terra natal.

👏 | Antonio Nusa scoorde z'n eerste #JPL-goal in de match van het jaar! ✨ #USGCLU pic.twitter.com/c6GBrV8dWd — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) May 9, 2022

Tendo se juntado ao Stabaek aos 13 anos de idade, vindo do Langhus IL, da liga inferior, Nusa chegou à disputa com o time principal em maio de 2021, menos de um mês após seu aniversário de 16 anos.

Após o gol contra o Bodo/Glimt, ele reforçou isso, marcando duas vezes contra o Viking em seu primeiro jogo como titular na semana seguinte. Sua preferência geral é jogar pela esquerda e cortar para a direita - ambos os gols contra o Viking foram com a esquerda, no entanto.

“Antonio tem algumas habilidades extremas com a bola que o tornam muito bom”, disse Gunnar Halle, ex-zagueiro do Leeds United que agora treina a seleção sub-16 da Noruega, sobre Nusa, depois de chamá-lo pela primeira vez.

“Ele pode desafiar, passar por adversários e criar desequilíbrio, mas o que realmente o diferencia dos outros nessa idade é que ele também tem qualidades de finalização.”

Apesar de uma mudança de gestão no Stabaek após as suas primeiras façanhas, Nusa continuou a ter um bom desempenho, impressionando o novo treinador Eirik Kjono, que por sua vez construiu o ataque da sua equipe em torno do jovem.

GOAL

"Antonio vai se tornar um jogador fantástico", disse Kjono. "É raro ver um driblador tão bom na Noruega."

“Sua velocidade, equilíbrio e técnica é diferente. Será emocionante acompanhar a carreira dele.”

Infelizmente, para os torcedores do Stabaek, eles agora precisam acompanhar a carreira de Nusa de longe, depois que a decisão de vender o jovem ao Club Brugge em um acordo de 3 milhões de euros (aproximadamente R$ 16 milhões) foi tomada em agosto de 2021.

No entanto, é uma jogada que já rendeu dividendos para Nusa, que depois de passar a maior parte da campanha jogando pela equipe juvenil do Club NXT, marcou em apenas sua segunda aparição na Liga da Bélgica, com um gol memorável.

Pode ter sido um toque com o goleiro adversário longe de ser visto, mas o gol de Nusa nos segundos finais contra o Union Saint-Gilloise selou uma vitória que acabou virando a corrida pelo título.

Aos 17 anos e 21 dias, ele quebrou um recorde anteriormente estabelecido por Dirk Hinderyckx em 1974, como o artilheiro mais jovem do clube, antes de ser titular pela primeira vez pelo clube no último dia da temporada, contra o tradicional rival Anderlecht.

16 år og tre mål på to kamper! ⚽️⚽️⚽️ For en inntreden Antonio Nusa har hatt i Eliteserien, @Stabaek! 🤩 pic.twitter.com/K51SotwV3z — Eliteserien (@eliteserien) July 2, 2021

Outras oportunidades devem surgir na temporada 2021/22 para Nusa, com alguns acreditando que ele tomou a decisão certa ao esperar sua grande jogada, em vez de dar o salto para um clube de elite como Odegaard fez com o Real Madrid, em 2015.

"Ouvi dizer que as pessoas falaram sobre mim e ele, e é divertido, mas não me comparo com os outros", disse Nusa, que também pode representar a Nigéria em vez da Noruega, sobre seu potencial futuro companheiro de equipe internacional.

“Não penso muito no que os outros fizeram quando tinham 16 anos. Eu apenas continuo no meu caminho, então veremos até onde isso me leva."

O caminho de Nusa é levá-lo em uma direção que poderia vê-lo chegar ao topo. A Noruega e Haaland certamente esperam que sim.