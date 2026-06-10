Sorteio, Suplemento do Al-Ittihad e Al-Jazira... Divulgadas as datas de início da nova temporada da Elite

A Confederação Asiática de Futebol (AFC) anunciou as datas dos principais eventos do início da nova temporada 2026-2027, especificamente em sua competição mais importante, a Liga dos Campeões da Ásia, em sua terceira edição com o novo formato.

O clube saudita Al-Ittihad informou, em um tuíte publicado em sua conta oficial no site “X”, que enfrentará o Al-Jazira dos Emirados Árabes Unidos na terça-feira, 11 de agosto, no estádio do adversário, na capital dos Emirados, Abu Dhabi, na repescagem da Liga dos Campeões da Ásia.

Uma semana após essa partida, será realizado o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia, no dia 18 de agosto, em simultâneo com o sorteio da Liga dos Campeões da Ásia 2, conforme revelou o jornal saudita “Al-Sharq Al-Awsat”.

Além disso, o sorteio da Copa do Desafio Asiático, a terceira competição continental do continente asiático, será realizado no dia 20 de agosto.

Vale lembrar que a próxima edição da Liga dos Campeões da Ásia contará com a participação de 32 times, em vez dos 24 das duas primeiras edições, sendo que cada um dos grupos Leste e Oeste será composto por 16 clubes, dos quais os oito primeiros se classificarão para as oitavas de final.

O Al-Ahli é considerado o campeão mais destacado da competição asiática nos últimos tempos, após ter vencido as duas últimas edições no novo formato, enquanto o Al-Hilal continua sendo o campeão histórico, com quatro títulos conquistados anteriormente.