Sorteio da Libertadores 2020: quem são os cabeças de chave?

Flamengo e Palmeiras já se garantiram e o Grêmio está muito perto de também conseguir

A Libertadores 2019 terminou de forma épica e inesquecível para o Flamengo, que voltou a levantar o principal título do continente após vencer o , de virada, na primeira final única da história do certame. Mas os preparativos visando a edição 2020 já estão em curso.

No próximo dia 23 de dezembro, a Conmebol vai realizar o sorteio das fases de grupos e da “pré-Libertadores” da edição 2020. E enquanto não se sabe como vai ficar a separação dos times, a certeza é que e serão cabeças-de-chave no evento que será em Luque, no .

Segundo levantamento feito pelo blog do jornalista Marcel Rizzo, do UOL, Flamengo, (ARG), Nacional (URU), (URU) e Palmeiras serão cabeças de chave. e River Plate (ARG) também estão próximos de entrarem de adquirirem tal status, mas precisam garantir vaga diretamente na fase de grupos.

Que times estão classificados para a Copa Libertadores 2020?

E se o está a detalhes de confirmar, através do Brasileirão, a sua vaga direta para a fase de grupos, o River Plate precisa bater o modesto Central de Córdoba na final da Copa da . Caso os campeões de 2017 e 2018 confirmem essas vagas, o último cabeça de chave será o Olímpia, do Paraguai, que ultrapassaria o .

Como funciona o sorteio?

A Conmebol separa quatro potes distintos: o primeiro tem os times mais bem ranqueados pela entidade, seguindo as posições do ranking para continuar separando os clubes nos potes 2, 3 e 4. O quarto pote recebe também equipes oriundas da fase de classificação prévia ao torneio (a famosa “pré-Libertadores). Ou seja: estar no pote 1 diminui a chance de enfrentar adversários mais fortes na fase de grupos.

A Conmebol irá divulgar o seu ranking atualizado em dezembro, dias antes do sorteio.