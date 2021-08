"Sonho" da torcida do Grêmio, Wendell entra na mira do Benfica a pedido de Jorge Jesus

Treinador português quer a contratação do lateral-esquerdo brasileiro; conversas já foram iniciadas

De olho em reforços para o Benfica, o técnico Jorge Jesus pediu a contratação do lateral-esquerdo Wendell, do Bayer Leverkusen. O jogador de 28 anos é um desejo antigo do treinador português e pode se mudar para Lisboa ainda nesta janela de tranferências.

Segundo apuração da Goal, as conversas entre o Benfica e o staff do lateral-esquerdo estão em andamento. O time português pode desembolsar cerca de 6 milhões de euros pela contratação do brasileiro, que tem contrato com o Bayer até junho de 2022.

Mais artigos abaixo

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O pedido de Jorge Jesus pode frustrar os planos dos torcedores do Grêmio, que sonham com a contratação do lateral, principalmente depois dele agitar a torcida após uma publicação sobre o Tricolor Gaúcho em uma de suas redes sociais. Wendell fez questão de exaltar o clube e prometeu voltar um dia. Apesar do desejo, segundo apuração da Goal, ainda não há nenhuma oferta do clube brasileiro na mesa do jogador.

Wendell completou na última semana 250 jogos com a camisa do Bayern Leverkusen. No clube desde 2014, o camisa 18 balançou as redes 8 vezes e deu 15 assistências e é o estrangeiro que mais vezes vestiu a camisa do clube alemão.