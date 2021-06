Sonhando com as Olimpíadas, Brenno recebe chance no último teste antes de Tóquio

Goleiro do Grêmio foi titular pela primeira vez com a seleção olímpica e está bem cotado para aparecer entre os convocados para os Jogos

No último teste da seleção brasileira olímpica antes dos Jogos de Tóquio, em agosto, vitória por 3 a 0 contra a Sérvia e uma novidade na escalação que chamou a atenção. Brenno, goleiro do Grêmio e em sua primeira convocação com André Jardine, recebeu a oportunidade de atuar como titular.

O goleiro de 22 anos, que recentemente renovou com o Tricolor Gaúcho, pouco trabalhou, mas foi bem quando exigido pelos sérvios e quando precisou jogar com os pés. O mais importante: não sofreu gols, algo raro nos últimos jogos da seleção sub-24.

Nas quatro últimas partidas, Jardine testou outros arqueiros como titulares, indicando que ainda não há uma definição sobre os dois que devem ser chamados para as Olimpíadas. Brenno, no entanto, foi o único que não foi vazado. No dia 17 de junho, quando o treinador anuncia o grupo de 18 atletas que viajam ao Japão, apenas dois goleiros devem ser chamados.

Goleiros da seleção olímpica nos últimos jogos

GOLEIRO TITULAR (EQUIPE) JOGO DATA Phelipe Megiolaro (FC Dallas, EUA) Brasil 3 x 1 Coreia do Sul 14 de novembro de 2020 Daniel Fuzato (atualmente na Roma) Egito 2 x 1 Brasil 17 de novembro de 2020 Cleiton (Red Bull Bragantino) Brasil 1 x 2 Cabo Verde 5 de junho de 2021 Brenno (Grêmio) Sérvia 0 x 3 Brasil 8 de junho de 2021

Além de Cleiton e Brenno, que atuaram nos últimos dois amistosos, Gabriel Brazão, do Real Oviedo-ESP, também foi convocado, mas não ganhou minutos nesta reta final de preparação.

Ainda em março, antes mesmo de ser chamado por Jardine, Brenno falou com exclusividade à Goal e revelou o desejo de defender a seleção olímpica nos Jogos Olimpícos de Tóquio.

"É um sonho jogar uma Olimpíada ou pelo menos estar no grupo, mas eu sigo trabalhando, fazendo minha parte aqui e vamos ver. Se der para ser convocado ou não, temos que estar preparados", afirmou o arqueiro gremista.



Brasil contra a Sérvia com Brenno titular. Foto: Reprodução/Instagram

Jardine convocará um goleiro acima dos 24 anos?

Em 2016, Rogério Micale surpreendeu ao convocar Fernando Prass para o gol da seleção olímpica que disputaria os Jogos do Rio de Janeiro. Lesionado, o goleiro palmeirense deu lugar à Weverton, na época no Athletico-PR, e a escolha por um goleiro acima dos 23 anos se mostrou acertada, em especial na decisão por pênaltis da final contra a Alemanha. Ao longo do torneio, o camisa 1 sofreu apenas um gol.

No entanto, não era uma pratica comum da seleção brasileira convocar um goleiro acima da idade olímpica. Em 2012, Rafael Cabral e Neto foram os arqueiros escolhidos por Mano Menezes, com Thiago Silva, Marcelo e Hulk entre os três acima dos 23 anos. Nas Olimpíadas de Pequim, em 2008, Dunga convocou Renan e Diego Alves para a meta brasileira, e chamou Ronaldinho Gaúcho, Thiago Silva e Robinho para compor o grupo.

André Jardine ainda não deu pistas de quem serão os três convocados acima dos 24 anos (com o adiamento dos Jogos em um ano, a idade limite foi aumentada). Em 17 de junho, o mistério será revelado com a convocação final.