A popularidade do craque argentino Lionel Messi registou uma quebra notória junto do público britânico, depois de uma sondagem recente realizada pelo centro "YouGov" ter revelado que cerca de metade dos participantes passou a vê-lo de forma negativa.

O jornal britânico "Daily Mail" atribuiu esta quebra ao que descreveu como "comportamento vergonhoso e injustificado" da seleção argentina, durante as competições do Mundial de 2026, que encerrou com a perda do título frente à Espanha na final (1-0).

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A sondagem revelou que a imagem de Messi, junto de uma grande parcela dos britânicos, foi afetada pelos acontecimentos polémicos que marcaram o percurso da Argentina no torneio, que incluíram acusações de jogo violento e tentativas de provocação dos adversários, além dos confrontos que se seguiram a alguns jogos.

Apesar de Messi continuar a ser um dos futebolistas mais famosos e populares a nível mundial, os resultados da sondagem refletem uma mudança notória na perceção da opinião pública britânica em relação a ele.

A Argentina tinha eliminado a Inglaterra (2-1) nas meias-finais do Mundial de 2026, depois de marcar dois golos nos instantes finais para transformar a desvantagem em vitória.



