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Somos a Argentina... O que Messi disse após bater seu recorde na Copa do Mundo?

Argentina x Áustria
Argentina
Áustria
Copa do Mundo
L. Messi
Argentina
Áustria
EUA

A alegria toma conta de Leo após a classificação

Lionel Messi, capitão da seleção argentina, expressou sua grande alegria pela vitória contra a Áustria (2 a 0), na noite desta segunda-feira, na segunda rodada das disputas do Grupo 10 da Copa do Mundo de 2026.

Messi marcou os dois gols da Argentina na partida, elevando sua contagem para 5 gols e assumindo a liderança da artilharia do torneio, além de se tornar o maior artilheiro da história da Copa do Mundo, com 18 gols.

A seleção argentina se classificou oficialmente para as oitavas de final da Copa do Mundo, após somar 6 pontos, lembrando que havia vencido na primeira rodada contra a Argélia por 3 a 0, com gols marcados por Messi.

Messi disse em declarações à imprensa após a partida: “Estou feliz com a vitória e a classificação. Sabíamos que seria uma partida difícil e acirrada, mas conseguimos superar isso”.

Ele acrescentou, segundo a rede “BeIN Sports”: “Era importante somarmos 6 pontos nas duas primeiras partidas, para garantir a classificação, e assim podermos ter uma semana tranquila antes da segunda fase”.

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Sobre ter marcado cinco gols e superado o recorde do alemão Miroslav Klose, o antigo artilheiro histórico da Copa do Mundo (16 gols), Messi comentou: “Estávamos pensando apenas na vitória, sem nos preocuparmos com mais nada”.

E continuou: “Enfrentamos muitas dificuldades durante a partida; o adversário não te dá nada de graça, então tivemos que jogar com muita velocidade para decidir o jogo, mas, por outro lado, eles também não nos causaram nenhum dano”.

E concluiu: “Somos a Argentina e sempre buscamos a vitória contra qualquer adversário”.

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