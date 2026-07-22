Somerville afasta estrela do Barcelona do mercado do Al-Hilal saudita

O astro do Barcelona ficou fora dos planos do Al-Hilal durante a atual janela de transferências de verão, graças ao extremo holandês Crysencio Summerville, novo reforço que chegará em breve vindo do West Ham United.

Relatos da imprensa haviam confirmado que o Al-Hilal estava perto de contratar Summerville no atual mercado de verão por 80 milhões de euros, tornando-se o segundo jogador mais caro da história do Campeonato Saudita.

O jornal catalão "Sport" afirmou que a contratação de Summerville pelo Al-Hilal pôs fim à possibilidade de contratar o extremo brasileiro Raphinha do Barcelona durante a atual janela de transferências de verão.

O jornal explicou que o Al-Hilal entrou na temporada de transferências com Raphinha no topo das suas prioridades, tendo destinado uma quantia enorme para a sua contratação, seja para comprá-lo ao Barcelona, seja no que diz respeito ao salário que iria receber.

No entanto, a insistência contínua do extremo brasileiro em permanecer no Barcelona sob o comando do treinador alemão Hansi Flick levou o clube saudita a pensar em contratar um novo extremo em seu lugar, recaindo a escolha sobre Summerville.

Fica assim confirmada a permanência de Raphinha no Barcelona na próxima temporada, no mínimo, encerrando o clube catalão um dos dossiês mais complicados do último período.

Recorde-se que Raphinha apresentou níveis extremamente elevados no Barcelona nas duas últimas temporadas, ao ponto de ter sido um dos principais candidatos a vencer a Bola de Ouro em 2025, antes de o troféu ser conquistado pelo francês Ousmane Dembélé, extremo do Paris Saint-Germain.