Solskjaer quer fazer de Rashford um "novo CR7" no Manchester United

O jovem atacante é a grande esperança de gols no clube de Old Trafford

Apesar de ter gastado alto para tirar Harry Maguire do , pagando 87 milhões de euros e transformando o zagueiro no defensor mais caro da história, o foi muito criticado pela falta de maiores contratações visando a atual temporada. O setor de ataque, por exemplo, exemplifica a preocupação da torcida, já que Romelu Lukaku foi para a e ninguém chegou para ocupar a vaga entre os titulares.

Dentro dos corredores de Old Trafford, a crença é de que o técnico Ole Gunnar Solskjaer tem o que precisa no jovem Marcus Rashford, cria da base que entra, aos 21 anos, em sua quinta temporada na equipe principal dos Red Devils. E o comandante norueguês não esconde a confiança de poder transformar o atacante em um dos maiores goleadores da Europa, usando até mesmo como inspiração a passagem de Cristiano Ronaldo pelo clube.

CR7 foi jogador do United entre 2003 e 2009, época em que apesar de atuar mais como ponta também se colocou como um dos grandes goleadores do continente. Na temporada 2007-08, por exemplo, o português somou 42 gols em 49 partidas disputadas. Em suas duas melhores temporadas com os Reds Devils, Rashford somou 13 gols.

Solskjaer, contudo, acredita que o seu camisa 9 pode mais, e segundo matéria publicada pelo Daily Mail, tem usado materiais de Cristiano Ronaldo para inspirar Rashford a se colocar da melhor forma dentro da área para tirar o máximo de suas finalizações. Na primeira rodada da Premier League 2019-20, o estudo provou estar dando certo, já que o atacante fez dois gols nos 4 a 0 sobre o . Nesta segunda-feira (19), contra o , Rashford terá mais oportunidades de mostrar que é o goleador que clube e torcida querem.