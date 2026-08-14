Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP

Traduzido por

Solicitação de Dônis ameaça o clássico entre Al-Hilal e Al-Ittihad

Al Hilal x Al-Ittihad
Al Hilal
Al-Ittihad
Campeonato Saudita
G. Donis
Arábia Saudita
Arábia Saudita
Grécia

O técnico grego embaralha as contas da Roshn League por causa da Copa do Golfo

O grego Georgios Donis, técnico da seleção da Arábia Saudita, se prepara para agir com o objetivo de aumentar o número de dias do período de preparação da equipe antes de disputar a 27ª edição da Copa do Golfo, em uma medida que pode impor ajustes ao calendário da temporada e colocar o confronto do clássico entre Al-Hilal e Al-Ittihad diante da possibilidade de adiamento.

A 27ª edição da Copa do Golfo começa em Jidá no próximo dia 23 de setembro, enquanto a oitava rodada da Saudi Pro League, que terá o duelo entre Al-Hilal e Al-Ittihad, está marcada para o dia 17 do mesmo mês.

Segundo fontes do jornal "Arriyadiyah", Donis pretende apresentar um pedido oficial nos próximos dias para antecipar o período de preparação da seleção e conseguir 7 dias adicionais, e, em seguida, entrar em contato com a diretoria de competições da liga saudita de futebol profissional para analisar a possibilidade de adiar a oitava rodada da Roshn League.

Caso o pedido do técnico grego seja aprovado, as partes envolvidas iniciarão a coordenação com a diretoria de competições da Federação Saudita de Futebol a respeito das partidas das oitavas de final da Copa do Rei, previstas para os dias 19 e 20 de outubro.

Mas a execução dessa proposta não parece fácil, diante da lotação do calendário da temporada saudita com diversas competições locais, continentais e internacionais.

Campeonato Saudita
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al-Ittihad crest
Al-Ittihad
ITT

Ingressos para os jogos da Saudi Pro LeagueCompre seu ingresso agora!

Uma fonte oficial afirmou ao "Arriyadiyah" que a aprovação da prorrogação do período de preparação da seleção por uma semana adicional parece difícil, por causa da sobrecarga de jogos e da escassez de espaços de tempo disponíveis para realizar quaisquer alterações no calendário.

A fonte esclareceu que adiar a oitava rodada e reprogramar suas partidas representará um grande desafio, especialmente com o comprometimento dos clubes com uma série de compromissos ao longo da temporada, além da limitação de datas que podem ser aproveitadas para repor as partidas adiadas.

E os possíveis desdobramentos não se limitam ao clássico, pois esse período também inclui um confronto do Al-Ahli contra o Sundowns, da África do Sul, no dia 19 de setembro, caso a equipe consiga superar o Auckland City, da Nova Zelândia, dentro das competições da Copa Intercontinental de Clubes de 2026.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google