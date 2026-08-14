O grego Georgios Donis, técnico da seleção da Arábia Saudita, se prepara para agir com o objetivo de aumentar o número de dias do período de preparação da equipe antes de disputar a 27ª edição da Copa do Golfo, em uma medida que pode impor ajustes ao calendário da temporada e colocar o confronto do clássico entre Al-Hilal e Al-Ittihad diante da possibilidade de adiamento.

A 27ª edição da Copa do Golfo começa em Jidá no próximo dia 23 de setembro, enquanto a oitava rodada da Saudi Pro League, que terá o duelo entre Al-Hilal e Al-Ittihad, está marcada para o dia 17 do mesmo mês.

Segundo fontes do jornal "Arriyadiyah", Donis pretende apresentar um pedido oficial nos próximos dias para antecipar o período de preparação da seleção e conseguir 7 dias adicionais, e, em seguida, entrar em contato com a diretoria de competições da liga saudita de futebol profissional para analisar a possibilidade de adiar a oitava rodada da Roshn League.

Caso o pedido do técnico grego seja aprovado, as partes envolvidas iniciarão a coordenação com a diretoria de competições da Federação Saudita de Futebol a respeito das partidas das oitavas de final da Copa do Rei, previstas para os dias 19 e 20 de outubro.

Mas a execução dessa proposta não parece fácil, diante da lotação do calendário da temporada saudita com diversas competições locais, continentais e internacionais.

Uma fonte oficial afirmou ao "Arriyadiyah" que a aprovação da prorrogação do período de preparação da seleção por uma semana adicional parece difícil, por causa da sobrecarga de jogos e da escassez de espaços de tempo disponíveis para realizar quaisquer alterações no calendário.

A fonte esclareceu que adiar a oitava rodada e reprogramar suas partidas representará um grande desafio, especialmente com o comprometimento dos clubes com uma série de compromissos ao longo da temporada, além da limitação de datas que podem ser aproveitadas para repor as partidas adiadas.

E os possíveis desdobramentos não se limitam ao clássico, pois esse período também inclui um confronto do Al-Ahli contra o Sundowns, da África do Sul, no dia 19 de setembro, caso a equipe consiga superar o Auckland City, da Nova Zelândia, dentro das competições da Copa Intercontinental de Clubes de 2026.