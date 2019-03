Solari volta a elogiar Vinicius Jr: "Muitas coisas positivas"

Técnico do Real Madrid ainda saiu em defesa de Bale e avisa: "Real marca muitos gols"

Um dia depois da convocação de Vinicius Jr para a seleção brasileira, Solari voltou a elogiar o jovem jogador à véspera de encarar o Barcelona pela 26ª rodada da La Liga, e aproveitou para sair em defesa de Gareth Bale, constantemente criticado.

"Não tenho nada a dizer para os torcedores. Todo mundo sabe o que Bale deu ao clube. Os torcedores se expressam com grande respeito e sabem valorizar o que esse time deu. Vinicius tem muitas coisas positivas. Sua habilidade, qualidade, sacrifício, vontade de aprender, como suporta a pressão. Tantas coisas em pouco tempo, disse.



Foto: Getty Images

Apesar da eliminação da Copa do Rei para o Barcelona na última quarta-feira (27), o treinador avisou que a sua equipe está de pé e não está preocupado com a falta de gols. Muito pelo contrário.

"Estamos de pé novamente, querendo pontos, o destino quis ser contra o mesmo rival. Vamos enfrentá-lo com todo o desejo e com o mesmo espírito que fizemos no anterior. Melhorando o que não fizemos bem e mantendo o que fizemos bem", disse.

"Temos gols marcados. Nós não fizemos isso no último jogo. No outro dia nós conversamos sobre isso, mas eles tentaram algumas das bolas que não entraram. Mas isso é futebol. Temos outra chance agora", completou.

Com 48 pontos, o Real Madrid recebe o Barcelona neste sábado (2), às 16h45 (de Brasília). O time madrileno precisa vencer o rival, que soma 57 pontos e ocupa a liderança do Espanhol.