Sofrimento contínuo: qual é a verdade sobre a morte do pai de Messi?

A notícia da morte de Jorge Messi, pai da lenda Lionel Messi, astro do Inter Miami e da seleção da Argentina, provocou grande polêmica nas redes sociais.

Veículos de imprensa argentinos, com destaque para o jornal "infobae" e a rede "Rosario3", divulgaram a notícia da morte do pai de Lionel Messi, aos 68 anos de idade.

A rádio da Catalunha também repercutiu a chocante notícia da morte a partir da imprensa argentina, sem que haja, até o momento, um anúncio oficial ou confirmação dos principais jornais internacionais.

A imprensa argentina informou que Jorge Messi faleceu em um hospital da cidade de Rosário, após enfrentar uma doença grave que durou vários meses.

A imprensa argentina havia revelado, durante as competições da Copa do Mundo, a doença que acometia Jorge Messi.

Vale lembrar que Jorge Messi passou a orientar, desde cedo, os passos do filho no mundo do futebol, e foi também o responsável por concretizar a vinculação do então jovem jogador ao Barcelona no ano 2000, quando Lionel tinha apenas 13 anos de idade.

Após se tornar agente de jogadores, Jorge Messi dedicou-se completamente a cuidar da carreira do filho, desde que descobriu o grande potencial que ele possuía.