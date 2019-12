Sócios do Barcelona querem Klopp como substituto de Valverde

Jornal Mundo Deportivo fez pesquisa com membros do clube, que estão insatisfeitos com o atual treinador

Insatisfeita com o desempenho de Ernesto Valverde a frente do , a torcida do clube espanhol gostaria de ver Jurgen Klopp no comando da equipe na próxima temporada. A informação é do jornal Mundo Deportivo, que realizou uma pesquisa com sócios do cllube no último dia 21, durante a partida contra o , pela .

A análise, feita pela empresa Estudi Press e publicada pelo Mundo Deportivo, mostra que em uma base de 300 membros, até 80% não querem a permanência de Ernesto Valverde como técnico do Barça.

Além disso, os sócios apontaram preferência por Jurgen Klopp (38%), técnico do , para assumir o comando da equipe já na próxima temporada. Logo atrás na pesquisa aparece o nome de Ronald Koeman (17%), holandês que fez história pelo clube.

Vale lembrar que o Barcelona é o líder da La Liga, com 39 pontos, e que o time se classificou na primeira posição de seu grupo na , na qual irá enfrentar o nas oitavas de final.

Já Jurgen Klopp renovou recentemente o seu contrato com o Liverpool, estendendo seu vínculo com o clube inglês até 2024.