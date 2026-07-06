Sobre Maradona... Bellingham revela uma “paradoxa” intrigante sobre seus dois gols

O jogador inglês Jude Bellingham afirmou que a vitória da seleção de seu país sobre o México foi o momento em que mais se sentiu orgulhoso de vestir a camisa dos Três Leões, e convidou os torcedores em seu país a avisarem seus chefes e professores de que tirariam o dia de folga no dia seguinte.

Bellingham marcou dois gols, levando a Inglaterra à vitória sobre o México por 3 a 2 no Estádio Azteca, na madrugada desta segunda-feira, nas oitavas de final da Copa do Mundo.

“Nunca me senti tão orgulhoso de um grupo de jogadores, de uma seleção ou de uma nação inteira como me senti hoje”, disse Bellingham em declarações divulgadas pela ESPN.

Ele acrescentou: “Foi uma atuação que representou um país inteiro. Senti, durante toda esta semana, que o país inteiro estava nos apoiando. Vivi a melhor noite da minha carreira com a seleção da Inglaterra até agora”.

Ele acrescentou que a seleção inglesa ainda precisa disputar mais algumas partidas para “corrigir o erro” da Copa do Mundo de 1986, observando que seus dois gols na partida foram marcados no mesmo lado do campo onde Maradona fez seus famosos dois gols há 40 anos.

Ele explicou: “Mandem uma mensagem para seus chefes e digam que não vão trabalhar, simples assim. Torço pela seleção da Inglaterra desde os 7 anos de idade. Lembro que a Copa do Mundo de 2010 foi o primeiro torneio que acompanhei e, claro, vivemos momentos melhores nos últimos anos”.

E continuou: “Crianças, não vão para a escola; e vocês, pais, não vão trabalhar. Aproveitem o dia. Passem um tempo com seus amigos, vão ao bar de novo, se puderem, e se divirtam, porque noites como essa não acontecem com frequência”.

E enfatizou: “Estou plenamente ciente das pressões que carrego, assim como todos os outros jogadores”.

E acrescentou: “Cada jogador tem uma responsabilidade diferente em campo, de acordo com sua função, e eu sei o que posso oferecer à equipe. Mas temos 26 jogadores, e cada um deles é capaz de fazer o que eu fiz esta noite, e estou totalmente convencido disso. Espero que uma vitória como essa lhes dê a mesma confiança em suas próprias capacidades”.

E concluiu: “Não devemos temer nenhum adversário. Não devemos esperar 40, 50 ou 60 minutos para perceber que somos um bom time; por isso, espero que essa vitória plante essa confiança no grupo, pois eles merecem sentir essa segurança em relação a si mesmos”.