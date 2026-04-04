Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

Sobre as ruínas do Liverpool... Haaland alcança um feito excepcional

O astro do City volta a brilhar

O craque norueguês Erling Haaland confirmou seu grande impacto no Manchester City na goleada que o time azul-celeste impôs ao Liverpool na noite deste sábado.

O City derrotou a equipe do técnico Arne Slot por 4 a 0, nas quartas de final da Copa da Inglaterra, aumentando o sofrimento do Liverpool em mais uma noite desastrosa.

O City marcou seus quatro gols hoje com Haaland, autor de um hat-trick, e Antoine Semenyo.

A Opta, rede especializada em estatísticas de futebol, informou que Haaland alcançou um número excepcional entre todas as estrelas das principais ligas.

E confirmou: “Desde sua estreia pelo Manchester City em julho de 2022, Erling Haaland marcou 12 hat-tricks em todas as competições”.

E acrescentou que o astro norueguês se tornou o jogador com mais hat-tricks entre os jogadores das cinco principais ligas europeias.

A Opta revelou que Haaland desbancou hoje o capitão da seleção inglesa, o atacante do Bayern de Munique Harry Kane, que mantém até agora 11 hat-tricks em seu currículo.


