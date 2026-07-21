O Real Madrid definiu a sua posição quanto à possibilidade de contratar a dupla Rodri, médio do Manchester City, e Michael Olise, extremo do Bayern de Munique, depois de se ter intensificado nas últimas semanas o rumor de uma possível transferência de ambos para as fileiras do clube merengue na atual janela de transferências de verão.

De acordo com o que noticiou a rede "The Athletic", fontes dentro do Real Madrid confirmaram que Rodri não faz parte dos planos do clube neste momento, apesar das exibições notáveis que o jogador apresentou com a seleção de Espanha e da sua consagração com o prémio de melhor jogador do Mundial de 2026.

Isto acontece apesar dos relatos recentes, o mais recente dos quais dojornal Marca, que indicam que Rodri deseja fortemente vestir a camisola do Real Madrid, e que alguns membros da direção pressionam atualmente Florentino Pérez, presidente do clube, para reavaliar a viabilidade do negócio.

O nome de Rodri já tinha sido fortemente associado à transferência para o Real Madrid, sobretudo por o jogador possuir uma vasta experiência na liga espanhola ao serviço do seu antigo clube, o Atlético, mas as fontes do clube sublinharam que o médio espanhol não faz parte dos planos do Real Madrid no atual mercado de transferências.

A The Athletic apontou, no que diz respeito a Michael Olise, que a posição do Real Madrid também não mudou, uma vez que o clube continua a negar a existência de negociações com o Bayern de Munique para contratar o extremo francês.

O clube já havia emitido um comunicado oficial no qual negava ter entrado em negociações para contratar Olise.

A rede afirmou que a contratação do jogador durante o presente verão não é encarada no Real como um negócio exequível no momento atual.

Isto acontece numa altura em que o Real Madrid está concentrado em completar o seu projeto sob a liderança do treinador José Mourinho, que deseja reforçar as fileiras da equipa com a contratação de um novo defesa e de um médio adicional, mas a direção do clube considera que a maior parte do trabalho no mercado de transferências já foi concluída, e que a prioridade na próxima fase será libertar-se de alguns jogadores antes de pensar em novos negócios.

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