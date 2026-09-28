Sob pressão: Hossam Hassan justifica suas declarações sobre El Shenawy

Hossam Hassan, treinador da seleção do Egito, pôs fim à polêmica levantada nas últimas horas em torno de suas declarações sobre o goleiro egípcio Mohamed El Shenawy, afirmando que suas palavras foram interpretadas de forma equivocada e que ele nutre todo o respeito e apreço por todos os jogadores.

O comandante havia criticado Mohamed El Shenawy, goleiro do Egito, durante a coletiva de imprensa que antecedeu a partida contra Angola, na qual o Egito empatou sem gols, dizendo: "Mohamed El Shenawy, em determinado período, estava acabado e não jogava pelo seu clube, mas mesmo assim voltou ao seu nível por meio da seleção do Egito. E não só ele, mas também outros jogadores".

Hossam Hassan corrigiu a situação durante a coletiva de imprensa referente ao confronto entre a seleção do Egito e a do Sudão do Sul, respondendo de forma categórica ao que se comentou sobre ter menosprezado o capitão do Al Ahly.

Hossam Hassan afirmou em suas declarações: "Minha fala sobre as declarações de Mohamed El Shenawy foi mal compreendida. Eu respeito a todos".

O treinador do Egito esclareceu o que de fato quis dizer: "Eu disse que o Shenawy, naquela época, estava com uma lesão no ombro, e não pretendo menosprezar ninguém, pois todos são meus irmãos e meus filhos".

Hossam Hassan ressaltou a importância de Shenawy dentro da seleção, acrescentando: "Shenawy é um dos jogadores que foram fiéis à seleção, e confiamos nele e em todos os goleiros".

O comandante encerrou sua mensagem saudando todos os integrantes da seleção, dizendo: "Todo o apreço aos grandes jogadores, como Mohamed Hany, aos presentes e aos jogadores ausentes".

O esclarecimento de Hossam Hassan vem para fechar a porta às interpretações e devolver o foco total ao ambiente da seleção antes do confronto com o Sudão do Sul, diante do empenho da comissão técnica em manter a estabilidade do clima e a união do grupo entre todos os jogadores.











