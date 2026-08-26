Sob pressão: Flick anuncia nova decisão sobre Baldé

Hansi Flick, treinador do Barcelona, anunciou uma nova decisão sobre Alejandro Baldé, lateral-esquerdo do Barça, cujo futuro no clube catalão está cercado de incertezas.

Baldé ficou de fora da lista de relacionados do Barcelona para o jogo contra o Elche, pelo Campeonato Espanhol, e relatos confirmaram que ele está fora dos planos de Flick para a atual temporada.

Os relatos indicaram que o Barcelona aguarda uma oferta para vendê-lo, em meio ao interesse do Manchester United em contratá-lo.

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Mas Flick confirmou nesta quarta-feira que o lateral-esquerdo estará na lista de relacionados do time para o jogo de quinta-feira contra o Athletic Bilbao.

Flick explicou,na coletiva de imprensa de apresentação da partida: "Ele está na lista de relacionados de amanhã. Vou decidir na hora se ele vai jogar ou não".

Essa declaração representa um avanço notável em comparação com a situação do jogador no último domingo, quando o treinador decidiu não incluí-lo na lista, justificando que Baldé precisava "clarear a mente".

Ainda assim, Flick insistiu agora que a questão fundamental é o comprometimento do jogador com o projeto do Barcelona.

E acrescentou: "Eu conversei com ele, e o mais importante é que ele está 100% comprometido conosco. Ele tem 22 anos, é jovem. Tem um enorme potencial, e sua primeira temporada aqui foi excelente, mas ele pode evoluir ainda mais".

O treinador alemão destacou também a ligação do lateral com o clube, ressaltando que ele "vem da academia de La Masia, e seu coração está repleto das cores do Barcelona".

Ao mesmo tempo, Flick enfatizou as exigências que, na sua opinião, decorrem do ingresso no time principal.

E disse: "Ele precisa estar aqui e evoluir", antes de dirigir sua mensagem aos demais jogadores da academia de base: "Todo ano, três ou quatro jogadores de La Masia chegam aqui e também querem jogar. Eles precisam estar totalmente comprometidos com o futebol profissional".

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Por isso, Baldé estará disponível para atuar contra o Athletic Bilbao, e pode voltar a ser incluído nos planos do treinador. Ainda assim, a decisão final sobre sua participação será tomada amanhã, quinta-feira.