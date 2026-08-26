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Real Madrid v FC Barcelona: Spanish Super CupGetty Images Sport

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Sob pressão: Flick anuncia nova decisão sobre Baldé

Barcelona x Athletic Bilbao
Barcelona
Athletic Bilbao
La Liga
H. Flick
A. Balde
Espanha
Alemanha

Grande mistério em torno de seu futuro

Hansi Flick, treinador do Barcelona, anunciou uma nova decisão sobre Alejandro Baldé, lateral-esquerdo do Barça, cujo futuro no clube catalão está cercado de incertezas.

Baldé ficou de fora da lista de relacionados do Barcelona para o jogo contra o Elche, pelo Campeonato Espanhol, e relatos confirmaram que ele está fora dos planos de Flick para a atual temporada.

Os relatos indicaram que o Barcelona aguarda uma oferta para vendê-lo, em meio ao interesse do Manchester United em contratá-lo.

Vocês podem debater os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do Kooora

Mas Flick confirmou nesta quarta-feira que o lateral-esquerdo estará na lista de relacionados do time para o jogo de quinta-feira contra o Athletic Bilbao.

Flick explicou,na coletiva de imprensa de apresentação da partida: "Ele está na lista de relacionados de amanhã. Vou decidir na hora se ele vai jogar ou não".

 Essa declaração representa um avanço notável em comparação com a situação do jogador no último domingo, quando o treinador decidiu não incluí-lo na lista, justificando que Baldé precisava "clarear a mente".

  Ainda assim, Flick insistiu agora que a questão fundamental é o comprometimento do jogador com o projeto do Barcelona.

E acrescentou: "Eu conversei com ele, e o mais importante é que ele está 100% comprometido conosco.  Ele tem 22 anos, é jovem. Tem um enorme potencial, e sua primeira temporada aqui foi excelente, mas ele pode evoluir ainda mais".

O treinador alemão destacou também a ligação do lateral com o clube, ressaltando que ele "vem da academia de La Masia, e seu coração está repleto das cores do Barcelona".

Ao mesmo tempo, Flick enfatizou as exigências que, na sua opinião, decorrem do ingresso no time principal.

 E disse: "Ele precisa estar aqui e evoluir", antes de dirigir sua mensagem aos demais jogadores da academia de base: "Todo ano, três ou quatro jogadores de La Masia chegam aqui e também querem jogar. Eles precisam estar totalmente comprometidos com o futebol profissional".

Vocês podem debater os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do Kooora

Por isso, Baldé estará disponível para atuar contra o Athletic Bilbao, e pode voltar a ser incluído nos planos do treinador. Ainda assim, a decisão final sobre sua participação será tomada amanhã, quinta-feira.

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