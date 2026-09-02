Reportagens da imprensa revelaram a verdade sobre o desejo do Chelsea de contratar o holandês Georginio Wijnaldum, ex-astro do Liverpool, após o fim da última janela de transferências de verão.

Reportagens da imprensa haviam revelado o desejo do Chelsea de contratar Wijnaldum em uma transferência sem custos, para compensar seu fracasso em contratar o senegalês Lamine Camara, do Monaco, e a venda do argentino Enzo Fernández ao Manchester City.

No entanto, o confiável jornalista italiano Fabrizio Romano negou categoricamente essas notícias, em uma publicação por meio de sua conta pessoal no site "X", ao afirmar que o clube londrino não contratará o meio-campista holandês.

Essa notícia representa uma boa nova para o clube saudita Al-Ittihad, cujo nome também está ligado à contratação de Wijnaldum no atual mercado de verão, em meio à sua busca por um novo jogador para o meio-campo.

O jogador de 35 anos pode se juntar a qualquer clube gratuitamente, sem estar limitado aos prazos de fechamento do mercado de transferências, uma vez que se encontra como jogador livre desde o fim da temporada passada, depois que o clube Al-Ettifaq decidiu não renovar seu contrato.

Wijnaldum continua sendo uma opção ideal para o Al-Ittihad, dado o seu conhecimento da liga saudita, na qual passou 3 anos, entre 2023 e 2026, com o clube Al-Ettifaq, mas a parte mais destacada de sua carreira foi no Liverpool, entre 2016 e 2021.

O Al-Ittihad busca contratar um novo meio-campista, apesar de já ter contratado Rakan Kaabi, do Al-Feiha, e o senegalês Dion Lopy, do Almería, da Espanha.

Isso acontece depois que o Al-Ittihad dispensou o meio-campista brasileiro Fabinho, após o término de seu contrato ao fim da temporada passada, além da longa lesão que atinge o maliano Mamadou Doumbia e o saudita Hamed Al-Ghamdi.