Sob o comando de Hakimi... o Marrocos compete consigo mesmo em uma lista especial da Copa do Mundo

A seleção marroquina continuou a consolidar sua presença entre as principais seleções do cenário mundial. Não são mais apenas as conquistas coletivas dos Leões do Atlas que chamam a atenção; agora, seus jogadores também estão deixando uma marca clara nos registros históricos da Copa do Mundo, ao mesmo tempo em que continuam quebrando recordes continentais.
Ashraf Hakimi liderou a lista dos jogadores africanos com mais participações na história das fases finais da Copa do Mundo, hoje, na partida das oitavas de final contra o Canadá.
De acordo com dados do site Opta, “Hakimi elevou seu total para 15 partidas, assumindo sozinho a liderança entre todos os jogadores do continente africano na Copa do Mundo”.
Seu compatriota Ezzedine Ounahi ficou em segundo lugar, com 12 partidas, confirmando a notável presença marroquina na lista histórica.
A lista também contou com quatro jogadores empatados com 11 partidas: o camaronês François Omam-Bik, o goleiro marroquino Yassine Bono, o ganês Asamoah Gyan e o senegalês Ismaïla Sarr.
Hakimi iniciou sua trajetória na Copa do Mundo em 2018, na Rússia, onde disputou três partidas, e, em 2022, no Catar, disputou 7 partidas, quando a seleção comandada pelo então técnico Walid Regragui chegou às semifinais — a maior conquista árabe e africana na história da Copa do Mundo. Já o astro do Paris Saint-Germain elevou seu total na atual Copa do Mundo para 5 partidas, número que ainda pode aumentar.