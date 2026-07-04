Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

Sob o comando de Hakimi... o Marrocos compete consigo mesmo em uma lista especial da Copa do Mundo

Canadá x Marrocos
Canadá
Marrocos
Copa do Mundo
A. Hakimi
A. Ounahi
Y. Bounou
A. Gyan
I. Sarr
F. Omam-Biyik
Canadá
Marrocos
EUA
Gana
Senegal
Camarões

O trio do Atlas Negro supera as lendas da África

A seleção marroquina continuou a consolidar sua presença entre as principais seleções do cenário mundial. Não são mais apenas as conquistas coletivas dos Leões do Atlas que chamam a atenção; agora, seus jogadores também estão deixando uma marca clara nos registros históricos da Copa do Mundo, ao mesmo tempo em que continuam quebrando recordes continentais.

Ashraf Hakimi liderou a lista dos jogadores africanos com mais participações na história das fases finais da Copa do Mundo, hoje, na partida das oitavas de final contra o Canadá.

De acordo com dados do site Opta, “Hakimi elevou seu total para 15 partidas, assumindo sozinho a liderança entre todos os jogadores do continente africano na Copa do Mundo”.

Seu compatriota Ezzedine Ounahi ficou em segundo lugar, com 12 partidas, confirmando a notável presença marroquina na lista histórica.

A lista também contou com quatro jogadores empatados com 11 partidas: o camaronês François Omam-Bik, o goleiro marroquino Yassine Bono, o ganês Asamoah Gyan e o senegalês Ismaïla Sarr.

Hakimi iniciou sua trajetória na Copa do Mundo em 2018, na Rússia, onde disputou três partidas, e, em 2022, no Catar, disputou 7 partidas, quando a seleção comandada pelo então técnico Walid Regragui chegou às semifinais — a maior conquista árabe e africana na história da Copa do Mundo. Já o astro do Paris Saint-Germain elevou seu total na atual Copa do Mundo para 5 partidas, número que ainda pode aumentar.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google