'Só' Courtois e Areola: Real Madrid fica com cobertor curto no gol

Com a venda de Keylor Navas e os empréstimos de Andriy Lunin e Luca Zidane, os Blancos confiarão em Diego Altube, promissor goleiro da base do clube

A temporada do começou relativamente complicada, após uma vitória na primeira rodada contra o , o time de Zinedine Zidane empatou as outras duas partidas disputadas em LaLiga. Além disso, o clube emprestou seus dois promissores goleiros: Andriy Lunin para o Real e Luca Zidane para o Santander. Em uma negociação realizada no último dia da janela, o Real vendeu Keylor Navas para o , que emprestou Alphonse Areola ao time blanco.

Agora, sem Lunin, Luca Zidane e Navas, o Real só conta com Thibaut Courtois e Areola. Por mais que não sejam tão constantes, lesões em goleiros também podem acontecer e pegar os times desprevinidos.

Quase foi o caso do , que no começo da temporada perdeu Alisson e teve que contar com o recém-chegado Adrián. Nas comemorações do título da Supercopa da Europa, um torcedor invadiu o campo e deu um carrinho no arqueiro espanhol que virou dúvida para os outros jogos. Mas Adrián conseguiu se recuperar a tempo e o goleiro da base não precisou ser usado - já que Simon Mignolet foi negociado.

Dessa forma, apenas com Navas e Areola, o Real deve incorporar o jovem de 19 anos, Diego Altube ao time principal. O arqueiro tem 1,88 de altura e já treinou diversas vezes com a equipe de Zidane, mas nunca jogou uma partida profissionalmente.

No Real Madrid, Altube é visto como um dos mais promissores de sua posição. É descrito pelo clube como "uma grande personalidade entre as traves" que tem "um poder explosivo em tudo o que faz".

Altube entrou no mundo do futebol com apenas seis anos de idade na base do Real Betis. De lá foi para o Valladolid, até ser observado e chamado pelo Real Madrid, em 2016. Agora ele espera poder ter minutos de jogo nessa temporada para tentar cavar um espaço no time principal do Real Madrid para as próximas temporadas.