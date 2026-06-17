Sneijder ouve Driessen dizer um monte de bobagens sobre o jogador da seleção holandesa

O fato de Valentijn Driessen defender que Frenkie de Jong fique no banco causou grande surpresa em Wesley Sneijder. O ex-jogador da seleção holandesa acha que é muito cedo para tirar conclusões sobre o meio-campista após apenas uma partida na Copa do Mundo.

“Koeman vai ter que tomar uma atitude. Gravenberch foi ótimo, Reijnders passou despercebido e Frenkie foi como sempre: um freio. Koeman vai ter que tomar uma decisão em algum momento. E não seria nada ruim se Koeman enviasse um sinal colocando Frenkie no banco”, escreveu Driessen no *De Telegraaf*, repetindo o mesmo no programa *Vandaag Inside Oranje*.

Sneijder é questionado pela repórter Noa Vahle sobre as declarações de Driessen a respeito de De Jong. “Eu realmente acho que Frenkie pode mostrar muito mais, inclusive no ataque. Ele ainda está um pouco conservador. Isso não é ruim, mas é preciso evoluir ao longo do torneio.”

O jogador com mais partidas pela Seleção Holandesa confia que De Jong alcançará um nível mais alto na Copa do Mundo. “Ele é capaz disso. E é por isso que ele tem seu lugar garantido. Portanto, tirar o Frenkie da equipe é realmente a maior bobagem que já ouvi sair da boca do Valentijn até agora. Sério mesmo.”

Sneijder também não tem muita paciência com Chris Woerts. O especialista em marketing esportivo ouviu recentemente o jogador de Utrecht, junto com Rafael van der Vaart, reclamando no podcast “Wes & Raf” sobre a demissão de Robin van Persie do Feyenoord. “Esse Rafael e esse Wesley falam um monte de bobagem.”

“Chris quem?”, reage Sneijder com cinismo, para em seguida fazer uma observação séria. “É aquele comediante do bar, né? O que eu sei disso? É bom que ele fale isso.”

“Quero dizer: se vocês começarem a levar a sério quem diz que o Frenkie tem que sair do time titular. Ele, sem dúvida, vai levar isso a sério. Então, por que vocês levariam o Chris Woerts a sério?”, conclui Sneijder, que visitou o treino da Seleção Holandesa no Kansas na quarta-feira.