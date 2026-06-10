Sneijder e Van der Vaart criticam duramente o Feyenoord: “É uma vergonha!”

Rafael van der Vaart e Wesley Sneijder têm uma opinião muito clara sobre a recente demissão de Robin van Persie do Feyenoord. Os dois ex-jogadores da seleção holandesa falam de uma grande vergonha no podcast “Wes & Raf”, da Ziggo Sport.

Van Persie foi nomeado técnico principal há um ano e meio pelo diretor técnico cessante Dennis te Kloese. O ex-atacante levou o Feyenoord ao segundo lugar na Eredivisie na última temporada.

Parecia, portanto, que ele permaneceria no Feyenoord, mas quando Dévy Rigaux foi nomeado sucessor de Te Kloese, logo ficou claro que isso não iria acontecer.

Na primeira coletiva de imprensa de Rigaux no De Kuip, o diretor belga já havia dito que a temporada de Van Persie “ainda precisava ser avaliada”. Alguns dias depois, o Feyenoord o demitiu.

“Acho isso realmente uma vergonha”, começa Van der Vaart. “Ele é um ícone do clube. Não foi tudo perfeito, mas ele ficou em segundo lugar e aí vem um novato da Bélgica e decide na hora que Van Persie está fora.”

“Acho isso muito doloroso para um jogador tão importante”, continua Van der Vaart. “Se você fica em segundo lugar com tantas lesões… Eu teria dado mais um tempo a ele.”

Sneijder, por sua vez, concorda plenamente com Van der Vaart. “Ficar em segundo lugar com esse elenco é simplesmente muito bom. Ok, o resto também não foi grande coisa, mas você fica em segundo. Esse era o objetivo do Feyenoord”, conclui ele.