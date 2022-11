Slavia Praga x St. Pölten: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League feminina

Nesta quarta-feira (23), equipes buscam a primeira vitória na UCL feminina; veja como acompanhar ao vivo na internet

Empatados com dois pontos cada, Slavia Praga e St. Pölten se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 14h45 (de Brasília), na República Tcheca, pela terceira rodada do Grupo B da Champions League feminina, em busca da primeira vitória na competição. A partida terá transmissão ao vivo, em português, no canal de YouTube do DAZN Brasil.

O Slavia praga não poderá contar com Martina Surnovska, expulsa aos nove minutos da derrota para o Wolfsburg por 2 a 0 na última rodada da Liga dos Campeões. A jovem Denisa Tenkratova é a mais cotada para assumir a posição.

Do outro lado, o Polten pode repetir a mesma escalação da equipe que foi derrotada pela Roma por 4 a 3 na última rodada.

Prováveis escalações

Escalação do provável Slavia Praga: Lukasova; Vesela, Necidova, Bartovicova, Khyrova; Keene, Tenkratova; Krejcirikova, Szewieczkova, Cerna; Kozarova.

Escalação do provável St. Polten: Schluter; Tabotta, Balog, Klein, Fuchs; Wenger, Eder, Schumacher, Mikolajova, Zver; Brunnthaler.

Desfalques

Slavia Praga

Martina Surnovska, suspensa, é desfalque certo.

St. Polten

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 23 de novembro de 2022

• Horário: 14h45 (de Brasília)

• Local: Lokotrans Arena Mladá Boleslav – Mlada Boleslav, República Tcheca

• Arbitragem: TESS OLOFSSON (árbitro), POLYXENI IRODOTOU e STASA SPUR (assistentes), LOVISA JOHANSSON (quarto árbitro)