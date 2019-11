Slavia Praga critica comportamento do Barcelona: "alguns nem nos cumprimentaram"

Os visitantes esperavam trocar camisas com os jogadores do Barça; Ter Stegen foi um dos únicos que parabenizou os tchecos pelo jogo

O goleiro do Slavia Praga e um dos heróis do empate por 0 a 0 com o reclamou do comportamento dos adversários na saída de jogo. Ondrej Kolar disse que muitos dos jogadores catalães não pararam nem para cumprimentar, tampouco para trocar camisas depois do apito final.

Kolar disse que um dos únicos jogadores a falar com os catalães foi Marc-André ter Stegen, que o esperou nos túneis do Camp Nou para parabenizá-lo pela partida. "Ele estava esperando por mim no túnel, me parou e disse que não via uma performance tão boa de um goleiro havia um bom tempo e que foi um prazer me ver jogar tão bem com os pés", contou o goleiro do Slavia em entrevista ao iDNES.cz.

Embora ele tenha tido uma ótima experiência com o goleiro, outros jogadores não tiveram a mesma sorte. "Eu tive arrepios. Foi incrível [ouvir elogios de Ter Stegen], mas outros jogadores... Messi e outros apenas saíram. Alguns nem pararam para nos cumprimetar. Foi bem triste. Estávamos sonhando encontrar esses grandes jogadores, queríamos trocar camisas após o jogo, mas eles não se comportaram muito bem", concluiu Kolar.

Independente do mal comportamento dos jogadores catalães, a partida no Camp Nou será inesquecível para Kolar: "Eu vivo para o futebol e jogar em estádios como esse representa muito para mim. Estávamos ansiosos para esse jogo - é o sonho de todo garoto. E ter uma partida tão boa assim? É incrível! Sair de campo contra um time como esses sem levar gols não é algo que acontece com todo mundo".

O Barcelona entrou muito pressionado nesta partida, principalmente por ter sido derrotado, de virada, por 3 a 1 pelo na última rodada de LaLiga. Mesmo com a liderança no Campeonato Espanhol e no Grupo F da Liga dos Campeões, o time de Ernesto Valverde não vem convencendo nesta temporada e já soma diversos resultados negativos e decepcionantes.

Após mais um tropeço, a má fase pode ser um dos fatores que explique a irritação dos jogadores do Barça e pode ser o principal motivo deles não conversarem com os visitantes.

O Barcelona volta agora as atenções de novo para LaLiga. No sábado, às 17h (horário de Brasília), os catalães recebem o Celta de Vigo, antepenultimo colocado do campeonato com apenas nove pontos em 12 rodadas disputadas.