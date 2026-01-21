Slavia Praga x Barcelona: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

Slavia Praga e Barcelona entram em campo nesta quarta-feira (21), às 17h (horário de Brasília), em confronto válido pela sétima rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. A partida acontece na Eden Arena, em Praga.

Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

Onde assistir Slavia Praga e Barcelona ao vivo?

O jogo entre Slavia Praga será transmitido pela TNT Sports, na TV fechada, e pela HBO Max, no streaming.

Notícias e prováveis escalações

Notícias do Slavia Praga

O Slavia Praga segue sem vencer na competição, acumulando três empates e três derrotas até o momento. O revés mais recente foi a derrota por 3 a 0 para o Tottenham. Para o confronto, a equipe tcheca não contará com Matous Srb e Dominik Javorcek, que permanecem no departamento médico.

Notícias do Barcelona

Fora da zona de classificação direta para o mata-mata, o Barcelona não pode mais se dar ao luxo de desperdiçar pontos se quiser encerrar a primeira fase no G-8. Na rodada passada, a equipe catalã venceu o Eintracht Frankfurt por 2 a 1, em casa, mantendo vivas as chances de avançar entre os oito melhores. Para o confronto, o técnico Hansi Flick segue com problemas no elenco: Gavi e Andreas Christensen continuam fora por lesão, enquanto Lamine Yamal cumpre suspensão e também desfalca o time. Em contrapartida, a boa notícia é o retorno de Raphinha, poupado na vitória por 2 a 0 sobre a Real Sociedad no fim de semana, e que volta a ficar à disposição.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões 6 Gavi

15 A. Christensen

10 L. Yamal

Que horas começa Slavia Praga e Barcelona

Liga dos Campeões - Liga dos Campeões Fortuna Arena

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

SLP Outros BAR 0 1 Empate 1 Barcelona 0 - 0 Slavia Praga

Slavia Praga 1 - 2 Barcelona 1 Gols feitos 2 Jogos com mais de 2.5 gols 1/2 Ambos os times marcam 1/2

