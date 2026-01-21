+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Liga dos Campeões
team-logoSlavia Praga
Fortuna Arena
team-logoBarcelona
Pedro Augusto Dias

Slavia Praga x Barcelona: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

Equipes se enfrentam pela sétima rodada da fase de liga da competição; saiba como acompanhar na TV e na internet

Slavia Praga e Barcelona entram em campo nesta quarta-feira (21), às 17h (horário de Brasília), em confronto válido pela sétima rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. A partida acontece na Eden Arena, em Praga.

Aqui, a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre como assistir, incluindo canal de TV, detalhes de streaming e mais.

Onde assistir Slavia Praga e Barcelona ao vivo?

O jogo entre Slavia Praga será transmitido pela TNT Sports, na TV fechada, e pela HBO Max, no streaming.

Notícias e prováveis escalações

Notícias do Slavia Praga

O Slavia Praga segue sem vencer na competição, acumulando três empates e três derrotas até o momento. O revés mais recente foi a derrota por 3 a 0 para o Tottenham. Para o confronto, a equipe tcheca não contará com Matous Srb e Dominik Javorcek, que permanecem no departamento médico.

Liga dos Campeões
Slavia Praga crest
Slavia Praga
SLP
Barcelona crest
Barcelona
BAR

Notícias do Barcelona

Fora da zona de classificação direta para o mata-mata, o Barcelona não pode mais se dar ao luxo de desperdiçar pontos se quiser encerrar a primeira fase no G-8. Na rodada passada, a equipe catalã venceu o Eintracht Frankfurt por 2 a 1, em casa, mantendo vivas as chances de avançar entre os oito melhores. Para o confronto, o técnico Hansi Flick segue com problemas no elenco: Gavi e Andreas Christensen continuam fora por lesão, enquanto Lamine Yamal cumpre suspensão e também desfalca o time. Em contrapartida, a boa notícia é o retorno de Raphinha, poupado na vitória por 2 a 0 sobre a Real Sociedad no fim de semana, e que volta a ficar à disposição.

Prováveis escalações de Slavia Praga x Barcelona

Slavia PragaHome team crest

3-4-1-2

Formação

4-2-3-1

Home team crestBAR
36
J. Stanek
3
T. Holes
4
D. Zima
2
S. Chaloupek
18
J. Boril
21
D. Doudera
16
D. Moses
23
M. Sadilek
17
L. Provod
25
T. Chory
9
V. Kusej
13
J. Garcia
23
J. Kounde
24
E. Garcia
5
P. Cubarsi
18
G. Martin
14
M. Rashford
21
F. de Jong
11
Raphinha
8
Pedri
16
F. Lopez
9
R. Lewandowski

4-2-3-1

BARAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • J. Trpisovsky

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • H. Flick

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

Que horas começa Slavia Praga e Barcelona

crest
Liga dos Campeões - Liga dos Campeões
Fortuna Arena

Retrospecto recente

SLP
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/12
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
4/5

BAR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
13/4
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

SLP

Outros

BAR

0

1

Empate

1

1

Gols feitos

2
Jogos com mais de 2.5 gols
1/2
Ambos os times marcam
1/2

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

