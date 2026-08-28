Hansi Flick, técnico do Barcelona, enviou uma nova mensagem a Alejandro Baldé durante a partida contra o Athletic Bilbao, que terminou com vitória do Blaugrana por 2 a 0 pela La Liga.

Depois de falar na coletiva de imprensa e pressionar Baldé para que entregasse 100% do seu nível, o treinador passou a enviar outra mensagem do banco de reservas por meio de suas decisões diante do time basco.

Xavi Espart começou a partida contra o Bilbao como titular e, quando Flick fez uma mudança no lado esquerdo, escolheu João Cancelo.

O jornal Sport informou que Baldé, que já havia iniciado o processo de aquecimento, voltou ao banco de reservas e não conseguiu esconder seu descontentamento, como faria qualquer jogador profissional, por não ter conseguido participar da partida.

Baldé sabe que sua tarefa é difícil, e não apenas porque Hansi Flick lhe disse isso, mas porque o treinador alemão já age de acordo com essa abordagem. Por isso, o jogador se encontra diante de uma situação complicada e, até agora, optou por continuar lutando para permanecer no Barcelona.

Flick ficaria feliz em ver uma versão melhor de Baldé, que ainda possui grande potencial aos 22 anos.

Baldé passou de titular a jogador de banco de reservas, e sua situação foi prejudicada nos últimos dias pela ascensão em força de Xavi Espart, que passou a ter um número no time principal e a atuar como lateral-esquerdo avançado, além da contratação de João Cancelo.

Baldé pode aceitar esse desafio ou repensar e estudar novamente as ofertas do mercado de transferências. Nesta altura, com a aproximação do dia 1º de setembro, é difícil encontrar um bom destino, embora o Manchester United possa lhe abrir as portas a qualquer momento, como se comentou nas últimas horas, além de notícias sobre o interesse do Milan por ele.

O lateral está avaliado em cerca de 40 milhões de euros, já que o Barcelona entende que sua saída, caso ocorra, deve render uma quantia importante aos cofres do clube. Há outra opção diante de Baldé, que consiste em esperar até o mercado de transferências de inverno, e, se continuar em seu papel secundário atual, começar a pensar na saída.

Baldé tem contrato com o Barcelona até 2028, e seu contrato inclui uma cláusula de rescisão no valor de um bilhão de euros. Entre as opções alternativas está também o empréstimo, nos moldes do negócio feito com Araújo e o Liverpool, mas esse cenário não está em pauta no momento.

A decisão permanece, em primeiro lugar, nas mãos do próprio Baldé: continuar e lutar por um lugar na escalação ou buscar opções que lhe garantam um papel de titular em outro clube.

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