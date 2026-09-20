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Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Situação de Vinícius e Álvarez? A escalação oficial do dérbi entre Real Madrid e Atlético

Atlético de Madrid x Real Madrid
Atlético de Madrid
Real Madrid
La Liga
Espanha

Confronto explosivo

José Mourinho, técnico do Real Madrid, anunciou a escalação titular de sua equipe para o confronto contra o Atlético de Madrid, na tarde deste domingo, no dérbi da capital, válido pela sétima rodada do Campeonato Espanhol.

A escalação do Real Madrid conta com o retorno de Aurélien Tchouaméni ao time titular, enquanto o português Bernardo Silva fica no banco de reservas.


O trio formado por Arda Güler, Kylian Mbappé e Vinícius Júnior comanda o ataque do Real Madrid, enquanto Valverde, Tchouaméni e Bellingham assumem a missão de comandar o meio-campo.


A escalação do Real Madrid ficou da seguinte forma:

Goleiro: Thibaut Courtois.

Defesa: Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella.

Meio-campo: Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham.

Ataque: Arda Güler, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior.

Do outro lado, o Atlético de Madrid anunciou sua escalação comandada pelo argentino Diego Simeone, com Jan Oblak começando no gol, enquanto Jonathan David e Lee Kang-in comandam o ataque, e Julián Álvarez fica como reserva.

A escalação do Atlético de Madrid ficou da seguinte forma:

Goleiro: Jan Oblak.

Defesa: Marcos Llorente, David Hancko, Marc Pubill, Cristian Romero.

Meio-campo: Johnny Cardoso, Álex Baena, Giuliano Simeone, Alejandro Grimaldo.

Ataque: Lee Kang-in, Jonathan David.

O Real Madrid entra em campo na segunda colocação da tabela do Campeonato Espanhol, com 15 pontos, seis pontos atrás do líder Barcelona, enquanto o Atlético soma 13 pontos na quarta posição.

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