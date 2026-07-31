Guillermo Hoyos, treinador do clube norte-americano Inter Miami, afirmou que terá uma conversa com o astro argentino Lionel Messi para definir a data de seu retorno às partidas oficiais, após o fim de sua participação com a seleção de seu país na Copa do Mundo de 2026.

Messi e seu companheiro Rodrigo De Paul retomaram os treinos com a equipe nesta semana, depois de disputarem a partida final do Mundial diante da Espanha no dia 19 de julho, no estado de Nova Jersey, quando a dupla ganhou alguns dias de descanso, o que fez com que ficassem de fora dos confrontos contra Chicago Fire e CF Montréal pela liga norte-americana.

Hoyos declarou nesta sexta-feira, segundo informações do site "ESPN": "Estávamos conversando sobre isso, mas ele acabou de voltar, e ainda não tivemos a oportunidade de ter uma conversa formal. Estamos muito felizes com o retorno deles ao clube, e é ótimo vê-los aqui".

Messi teve uma atuação de destaque no Mundial, marcando oito gols e dando quatro assistências, inspirando a Argentina a chegar à final pela segunda edição consecutiva, quando disputou os 120 minutos completos no ato final, enquanto De Paul participou por 70 minutos.

O Inter Miami se prepara para receber o Columbus Crew no sábado em seu estádio "Chase Stadium", antes de partir para a disputa da "Leagues Cup" contra o Atlético San Luis no próximo dia 5 de agosto. Vale lembrar que a equipe já conquistou o título dessa competição em 2023, além de ter chegado à partida final da edição de 2025 antes de perder para o Seattle Sounders.

Nesse sentido, Hoyos manifestou preocupação com a sequência de partidas no período que se aproxima, resultado da participação em duas competições paralelamente, explicando: "Acho que é algo muito difícil por causa do enorme volume de jogos; haverá um verdadeiro acúmulo de confrontos ao longo de várias semanas, o que deixa muito pouco tempo para respirar ou descansar".

E concluiu: "O modelo adotado atualmente se resume a: jogo, depois jogo, depois descanso, depois outro jogo, e assim por diante. É algo complicado, pois a carga de partidas é pesada e cobra seu preço físico, além de a própria competição ser extremamente desgastante".