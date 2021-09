Situação de Mbappé pode gerar disputa de PSG e Real Madrid por Haaland, diz jornal

Os dois times devem brigar pelo norueguês na próxima janela, principalmente se os franceses perder o camisa 7

Uma nova batalha pode estar se desenhando para Paris Saint-Germain e Real Madrid. Após a novela Mbappé, que ao que tudo indica ainda não acabou, os times se preparam para brigar pela contratação de Erling Haaland na próxima janela de transferências, segundo o jornal As.

A transferência de Kylian Mbappé para o Real Madrid pode não ter se concretizado nesta janela, mas tudo deve se resolver no ano que vem. No entanto, uma nova briga entre os Blancos e o PSG pode começar.

Na próxima janela de transferências Erling Haaland deve estar livre no mercado à medida que seu contrato com o Borussia Dortmund vai chegando ao fim. No acerto feito pelo clube com Mino Raiola, empresário do jogador, à época da compra junto ao RB Salzburg, ficou acertado que os alemães, em troca de uma condição financeira melhor, não atrapalhariam a saída do atacante em 2022.

Haaland, junto de Mbappé, é considerado o sucessor natural de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi e, portanto, a briga por ele não deve ser fraca. Com o francês quase certo como reforço, parece lógico que o Real, em busca de um novo ataque galáctico, vá atrás do camisa 9 do Dortmund, ao mesmo tempo em que, se o PSG perder seu atacante, deve ir em busca de uma reposição.

O Real Madrid, que antes estava em uma posição bastante confortável para assinar com Haaland, segundo o As, agora tem o PSG equiparado. Apesar da boa relação entre Florentino Pérez e Hans-Joaquim Watzke, CEO do Dortmund, o poder financeiro dos franceses deve contar na negociação. Além disso, apesar da vontade de Raiola de ver seu jogador com o camisa branca - compartilhada pelo próprio atacante -, ele tem melhorado suas relações com o clube parisiense, podendo influenciar Haaland a mudar sua escolha.

No entanto, segundo o As, essa briga toda só deve acontecer se o PSG de fato perder Mbappé para o Real, do contrário, um ataque formado por Mbappé-Neymar-Messi seria o suficiente. Por outro lado, porém, o plano do Real, mesmo com Haaland acertado, é de contar com o francês na próxima temporada.