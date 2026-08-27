O alemão Hans Flick, treinador do Barcelona, anunciou a escalação oficial para o confronto contra o Athletic Bilbao, na partida que reúne as duas equipes pelo Campeonato Espanhol.
A escalação do Barcelona teve várias mudanças em comparação com a última partida diante do Elche, com destaque para o retorno de Pau Cubarsí à linha defensiva, enquanto Pedri começa como titular no meio-campo e o recém-chegado Rodri fica no banco de reservas.
Flick também escalou o ponta inglês Anthony Gordon entre os titulares, em meio à expectativa sobre a posição que ocupará durante a partida, diante da possibilidade de contar com Raphinha como atacante centralizado ou de recolocá-lo na ponta esquerda.
A escalação do Barcelona diante do Athletic Bilbao ficou assim:
Goleiro: Joan García.
Defesa: Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart.
Meio-campo: Marc Bernal, Pedri, Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha.
Ataque: Anthony Gordon.
No banco de reservas: Eder, Szczesny, Cancelo, Baldé, Ademi, Christensen, Rodri, Olmo, Koundé, Bryan Fariñas, além do talentoso egípcio Hamza Abdelkarim.
Já a escalação do Bilbao ficou assim: