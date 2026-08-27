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Situação de Hamza Abdel Karim: a escalação da partida entre Barcelona e Athletic Bilbao

Barcelona x Athletic Bilbao
Barcelona
Athletic Bilbao
La Liga
Espanha

O talentoso egípcio como substituto

O alemão Hans Flick, treinador do Barcelona, anunciou a escalação oficial para o confronto contra o Athletic Bilbao, na partida que reúne as duas equipes pelo Campeonato Espanhol.

A escalação do Barcelona teve várias mudanças em comparação com a última partida diante do Elche, com destaque para o retorno de Pau Cubarsí à linha defensiva, enquanto Pedri começa como titular no meio-campo e o recém-chegado Rodri fica no banco de reservas.

Flick também escalou o ponta inglês Anthony Gordon entre os titulares, em meio à expectativa sobre a posição que ocupará durante a partida, diante da possibilidade de contar com Raphinha como atacante centralizado ou de recolocá-lo na ponta esquerda.

A escalação do Barcelona diante do Athletic Bilbao ficou assim:

La Liga
Celta de Vigo crest
Celta de Vigo
CEL
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH
La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY

Goleiro: Joan García.

Defesa: Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart.

Meio-campo: Marc Bernal, Pedri, Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha.

Ataque: Anthony Gordon.

No banco de reservas: Eder, Szczesny, Cancelo, Baldé, Ademi, Christensen, Rodri, Olmo, Koundé, Bryan Fariñas, além do talentoso egípcio Hamza Abdelkarim.

Já a escalação do Bilbao ficou assim:

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