Site de apostas fecha parceria com Neymar Jr

Blaze terá o astro do PSG e da seleção brasileira como porta-voz em um acordo de quatro anos

Apesar de viver um momento conturbado na carreira, Neymar continua colecionando patrocínios de grandes marcas. A mais nova empresa a se juntar ao jogador do PSG é a Blaze, uma plataforma de apostas que tem grande ênfase em cassino e jogos crash. Ela faz parte das novas casas de apostas que aderiram ao mercado brasileiro nos últimos anos.

A parceria entre Neymar e a Blaze foi anunciada após a Copa do Mundo do Qatar, e terá duração de quatro anos. O jogador brasileiro será o embaixador global da marca e irá promover a empresa de cassino em todo o mundo, com exceção do Brasil.

“Neymar é um dos melhores jogadores de futebol do mundo e tem milhões de seguidores e a Blaze é a maior plataforma de cassino online da América Latina. Nossa colaboração irá trazer uma experiência de jogo completamente nova para nossos usuários”, afirmou o COO da Blaze, Nick van Gorsel.

Os valores desse novo patrocínio não foram anunciados, mas estima-se que Neymar tenha recebido dezenas de milhões de euros pelo contrato de quatro anos com a Blaze. A campanha será realizada majoritariamente nas redes sociais do brasileiro, em que terá não apenas a exposição da marca, mas também jogos e interações com os seguidores.

Atletas e sites de apostas

A parceria entre sites de apostas e jogadores de futebol não é algo novo no mercado publicitário. Nos últimos anos, tornou-se cada vez mais comum vermos grandes ídolos dos esportes aliando suas imagens às plataformas de apostas. Os pentacampeões Roberto Carlos e Ronaldo Fenômeno são, por exemplo, embaixadores da Betfair. Vinícius Júnior é o garoto propaganda da Betnacional e até mesmo o maior jornalista esportivo brasileiro, Galvão Bueno, passou a fazer parte do time da Pixbet.