O pró do transfer fracassado de Said El Mala para o BVB

Por Jochen Tittmar

O Borussia Dortmund dá um sinal claro ao sair da disputa de transferência por Said El Mala após semanas de negociações arrastadas e várias ofertas rejeitadas. Do ponto de vista esportivo e financeiro, o fim deliberadamente escolhido para essa novela foi coerente.

Ninguém questiona o talento de El Mala. Com 13 gols e cinco assistências, o jovem fez uma forte temporada de estreia pelo Colônia. Ainda assim, os fatos são claros: trata-se de exatamente uma temporada bem-sucedida no futebol profissional. Sem participação em competição europeia, sem jogos regulares no ritmo de uma partida a cada três dias.

O BVB nunca havia pago muito mais do que 30 milhões de euros por uma contratação em sua história. Agora, gastar bem mais de 50 milhões, incluindo bônus, por um jogador de 19 anos sem experiência internacional teria sido simplesmente irresponsável. Isso sem nem entrar no tamanho da pressão que esse valor elevado de uma vez só teria significado para o jogador.

No passado, o BVB às vezes foi criticado por se deixar levar em negociações difíceis. Por isso, a postura consequente da diretoria também é um passo na direção certa. Ao definir com clareza seu limite de dor e agora mantê-lo, o Borussia envia uma mensagem clara ao mercado de transferências: o Dortmund não se deixa chantagear. Idealmente, essa firmeza fortalece sua própria posição de negociação para as próximas janelas de transferências.

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BVB agora pode fechar várias lacunas do elenco

Uma taxa recorde desse tamanho também teria comprometido fortemente o orçamento restante. Agora, certamente existe pressão de tempo, e o plano B ou os planos B devem sair do papel o mais rápido possível. Ainda assim, agora há maior margem de manobra, e o dinheiro economizado pode ser distribuído entre várias frentes. Afinal, o elenco ainda precisa de profundidade e qualidade em várias posições.

Porque não basta apenas um ponta veloz e forte no drible como substituto de El Mala: o Dortmund ainda precisa com urgência, acima de tudo, de um volante estratégico, forte na construção e nos duelos, além de um lateral-direito após a saída de Yan Couto.

A desistência de El Mala pode doer à primeira vista para alguns torcedores do BVB, mas ao mesmo tempo é uma vitória da racionalidade econômica. O BVB demonstra postura, preserva seu equilíbrio financeiro e pisa no freio no momento certo.

O contra do transfer fracassado de Said El Mala para o BVB

Por Tim Ursinus

É claro que é compreensível que o BVB, em algum momento, tenha se cansado das exigências absurdas do Colônia. No entanto, o Borussia Dortmund também perde uma enorme oportunidade. Provavelmente, a chance não voltará a surgir dessa forma para contratar o futuro internacional alemão por um valor tão "barato".

O potencial de Said El Mala é incontestável, e um caminho até o nível de classe mundial parece possível no caso dele. É mais do que improvável que seu valor de mercado caia caso permaneça no Colônia, exceto talvez em caso de rebaixamento do time da Renânia.

Além disso, sob o comando do técnico Rene Wagner, ele terá ainda mais chances de demonstrar suas qualidades. El Mala desfruta de enorme prestígio com o treinador e deve ter garantia de titularidade como claro jogador de desequilíbrio. Isso já era perceptível pouco depois da saída de Lukas Kwasniok.

Portanto, o BVB poderia ter liberado mais um ou outro milhão, que foi no fim das contas onde o negócio fracassou. Os dois clubes não devem ter estado mais tão distantes assim. Ainda mais porque o Borussia obviamente estava totalmente convencido das qualidades do jogador de 19 anos.

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O BVB provavelmente poderia ter vendido Said El Mala com lucro

Caso contrário, Lars Ricken e companhia não teriam sido tão persistentes nem participado de tantas rodadas de negociação. Ainda assim, desaparece a perspectiva de, com uma contratação de impacto como essa — e a chegada do ponta altamente talentoso sem dúvida teria sido isso — avançar para novas dimensões e mandar um recado à concorrência direta.

Além disso, era bem possível que El Mala se tornasse o próximo grande ativo de venda do Dortmund. Nos tempos atuais, não parece utópico que, em uma futura revenda, ele alcançasse patamares como os de Ousmane Dembele, Erling Haaland ou Jude Bellingham. Não é por acaso que alguns clubes médios da Premier League, como o Brentford, já estavam sondando a situação. El Mala já tem mercado na Inglaterra.

Se El Mala permanecer saudável, isso dificilmente vai mudar. Afinal, seu estilo de jogo atraente e a frieza diante do gol, já bastante evidente, prometem espetáculo suficiente para abrir ao máximo as carteiras dos donos de clubes podres de ricos. Agora, o BVB provavelmente nunca saberá tudo o que poderia ter sido possível.