Sinal de alerta: decisão oficial coloca o Barcelona sob medidas rigorosas

O governo espanhol anunciou, nesta quarta-feira, a classificação das duas próximas partidas do Barcelona, diante de Valencia e Feyenoord, como jogos de "alto risco".

O Barcelona se prepara para enfrentar o Valencia no próximo domingo, no estádio Mestalla, pela LaLiga, antes de estrear na Liga dos Campeões contra o holandês Feyenoord, na quarta-feira, no estádio Spotify Camp Nou.

O Ministério do Interior da Espanha esclareceu, em comunicado publicado pelo jornal "Marca", que a comissão governamental de combate à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância no esporte tomou a decisão de classificar os dois confrontos como jogos de alto risco, o que obriga os clubes envolvidos a adotarem medidas de segurança adicionais.

Leia também:

Diferença inacreditável: Real Madrid supera Barcelona e passa por cima de 17 clubes somados

A decisão exigirá o reforço da presença de segurança em torno das duas partidas, além da aplicação de uma série de medidas especiais, entre elas a proibição da venda direta de ingressos no dia da realização do jogo, a destinação de uma área segura para a torcida do time visitante e o endurecimento dos procedimentos de controle de acesso ao estádio.

A decisão de classificar o confronto entre Barcelona e Feyenoord como de alto risco vem após um precedente semelhante, já que o órgão vinculado ao Ministério do Interior da Espanha já havia classificado a partida entre Real Betis e Feyenoord, disputada pela Liga Europa em janeiro passado, como jogo de alto risco.

Você pode discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

