Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

Traduzido por

Simeone surpreende Álvarez diante do Athletic Bilbao

Athletic Bilbao x Atlético de Madrid
Athletic Bilbao
Atlético de Madrid
La Liga
J. Alvarez
D. Simeone
Espanha

Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, deixou seu jogador Julián Álvarez fora do time titular na partida contra o Athletic Bilbao, pela quarta rodada de LaLiga, no estádio de San Mamés.

Álvarez voltou recentemente aos treinos do Atlético de Madrid e integrou a lista do time contra o Athletic Bilbao.

Simeone preferiu colocar Álvarez no banco de reservas, ao lado do reforço Jonathan David.

A escalação do Atlético de Madrid foi a seguinte:

Jan Oblak, Marc Pubill, Alejandro Grimaldo, Marcos Llorente, Dávid Hancko, Pablo Barrios, Alejandro Baena, Morten Hjulmand, Giuliano Simeone, Kang-in Lee, Ademola Lookman

Liga dos Campeões
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM
La Liga
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH
Elche crest
Elche
ELC

Já a escalação do Athletic Bilbao foi a seguinte: 

Unai Simón, Aymeric Laporte, Yeray Álvarez, Yuri Berchiche, Jesús Areso, Beñat Gerenabarrena, Oihan Sancet, Nico Williams, Rober Navarro, Ruiz de Galarreta, Iñaki Williams

O Atlético de Madrid tem 7 pontos, enquanto o Athletic Bilbao somou 3 pontos em 3 jogos.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da Kooora

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google