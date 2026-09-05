Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, deixou seu jogador Julián Álvarez fora do time titular na partida contra o Athletic Bilbao, pela quarta rodada de LaLiga, no estádio de San Mamés.

Álvarez voltou recentemente aos treinos do Atlético de Madrid e integrou a lista do time contra o Athletic Bilbao.

Simeone preferiu colocar Álvarez no banco de reservas, ao lado do reforço Jonathan David.

A escalação do Atlético de Madrid foi a seguinte:

Jan Oblak, Marc Pubill, Alejandro Grimaldo, Marcos Llorente, Dávid Hancko, Pablo Barrios, Alejandro Baena, Morten Hjulmand, Giuliano Simeone, Kang-in Lee, Ademola Lookman

Já a escalação do Athletic Bilbao foi a seguinte:

Unai Simón, Aymeric Laporte, Yeray Álvarez, Yuri Berchiche, Jesús Areso, Beñat Gerenabarrena, Oihan Sancet, Nico Williams, Rober Navarro, Ruiz de Galarreta, Iñaki Williams

O Atlético de Madrid tem 7 pontos, enquanto o Athletic Bilbao somou 3 pontos em 3 jogos.

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