Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, demonstrou respeito por José Mourinho, seu adversário no Real Madrid, e expressou admiração pelo estilo de jogo do rival antes do dérbi que os coloca frente a frente, esclarecendo ainda a situação de seu astro Julián Álvarez em relação à participação na partida.

Simeone se prepara para enfrentar o Real Madrid amanhã, domingo, no estádio "Riyadh Air Metropolitano", pela sétima rodada do Campeonato Espanhol.

Questionado na coletiva de imprensa realizada neste sábado sobre as principais chaves do confronto, Simeone explicou: "As características de cada equipe. Eles terão uma transição melhor do que a nossa, e mais vertical... São jogadores fortes e jogam dessa maneira".

E acrescentou, segundo o publicado pelo jornal "As": "Precisamos interpretar a partida da melhor forma possível, para que a perda da bola não faça com que seus jogadores se sintam mais confortáveis nas transições extremamente rápidas que eles têm".

A situação de Julián Álvarez

Sobre a situação de Julián Álvarez quanto à participação no dérbi, Simeone disse: "Ele estará conosco. Vamos decidir se começa a partida como titular ou entra no segundo tempo".

Álvarez não participou das duas últimas partidas do Atlético de Madrid por falta de condição de jogo, mas voltou aos treinos ontem, sexta-feira.

Sua relação com Mourinho

Sobre sua relação com José Mourinho, Simeone disse: "Falar de muitos anos que se passaram não me convém. Tenho um respeito enorme por Mourinho. Sou um admirador dele, e ele sabe da estima que tenho por ele".

E acrescentou: "Espero que possamos competir como fizemos quando o enfrentamos".

Simeone já havia enfrentado Mourinho em sua primeira passagem pelo Real Madrid (2010-2013), lembrando que o técnico argentino perdeu as três partidas que disputou contra o "Special One" na La Liga.

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Os novos jogadores

Sobre a adaptação de Grimaldo à equipe, o técnico do Atlético disse: "É natural que sua adaptação seja gradual. Ele já assumiu a responsabilidade diante da Real Sociedad, bateu o pênalti e depois deu a assistência decisiva".

E acrescentou: "Precisamos ajudá-lo na parte defensiva, e que ele eleve o nível de esforço para alcançar o equilíbrio entre seu talento ofensivo e o lado defensivo. Temos que ajudá-lo, e ele tem que nos ajudar".

Sobre como lidar com os novos jogadores antes de uma partida deste porte, Simeone disse: "Não sou o tipo de pessoa que dá conselhos. É natural que haja pressão sobre os novos jogadores, por causa da empolgação que uma partida como essa gera, e também da calma".

E enfatizou: "A calma. O futebol precisa de calma. Esses jogadores têm talento. E há uma única palavra que resume tudo: confiança".

Lookman

Sobre Ademola Lookman, Simeone disse: "É um jogador de uma qualidade que não temos, e é o mais capaz de fazer a diferença nos confrontos individuais, e nós precisamos disso".

E acrescentou: "Suas qualidades ofensivas nos ajudaram muito desde sua chegada. Seu início não é como eu gostaria que fosse, mas ele vai aparecer, porque tem coisas diferentes".

O clima de Madrid

Sobre o clima que a capital espanhola vive neste período, Simeone disse: "A cidade está vivendo uma semana incrível. Participei da corrida de Fórmula 1 e fui assistir à Shakira. E agora tem um dérbi".

E acrescentou: "Madrid está crescendo. Há uma energia muito boa".

A tensão do dérbi

Sobre a evolução da disputa pelas posições do meio-campo, Simeone disse: "Isso nos dá uma disputa no meio-campo com Koke, Holmund e Cardoso... cada um deles tem características diferentes".

E concluiu: "Esperamos acertar na escolha".

Sobre o estado psicológico antes de enfrentar o Real Madrid, Simeone disse: "O dérbi é diferente. Há uma tensão e uma empolgação enormes por causa da rivalidade, e por causa da competitividade que conseguimos recuperar ao longo dos últimos quinze anos".

E encerrou sua fala dizendo: "A confiança é um valor importante nesta partida".

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