Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, analisou a grande evolução vivida pelo clube desde que assumiu o comando há 15 anos, afirmando que o crescimento do prestígio da equipe veio acompanhado de um forte aumento no teto das ambições.

Simeone disse, em declarações reproduzidas pelo jornal Mundo Deportivo: "Antigamente, vencer era fonte de felicidade; agora, virou fonte de alívio".

E acrescentou o treinador argentino: "Sofro agora porque levamos o clube a um lugar em que ficamos mais expostos às pressões, com o teto de expectativas subindo enormemente e, consequentemente, nossa responsabilidade se tornou imensa. Fazer uma boa temporada já não é suficiente".

Simeone considerou que corresponder às ambições da torcida depois da temporada passada não é tarefa fácil, após a equipe ter chegado às semifinais da Liga dos Campeões, perdido a final da Copa do Rei nos pênaltis e terminado o Campeonato Espanhol na quarta colocação.

E explicou: "Temos que chegar à final da Liga dos Campeões, vencer a Copa do Rei e terminar o campeonato entre os dois primeiros colocados, em uma competição que conta com Real Madrid e Barcelona".

O treinador argentino, que ressaltou ainda ter a energia necessária para continuar comandando a equipe, afirmou que o Atlético trabalhará nesta temporada para "recuperar a solidez defensiva que perdemos, especialmente na Liga dos Campeões", além de trabalhar para "aumentar a contribuição dos meio-campistas na marcação de gols".

E disse: "Continuo acreditando que somos capazes de buscar o que nossos torcedores querem, ou seja, conquistar títulos. Vamos dar o nosso máximo para conseguir isso".

E prosseguiu: "Quando cheguei ao Atlético, o clube não vencia o campeonato desde 1996; então conquistamos o título em 2014, ou seja, 18 anos depois. E voltamos a ser campeões em 2021, sete anos depois. A equipe precisa reduzir ainda mais esses intervalos".

Sobre seu futuro no Atlético de Madrid, Simeone não estabeleceu um prazo claro para sua permanência, afirmando que não busca quebrar os recordes de treinadores como Arsène Wenger, que passou 22 anos no Arsenal, ou Alex Ferguson, que passou 27 anos no Manchester United.

E disse: "Penso apenas na energia, na força e na humildade de que precisamos para estar aqui".

Simeone apontou a dificuldade da competição na Espanha, dizendo: "Estamos em um clube que compete com duas superpotências (...) Estamos agora em um lugar privilegiado, mas as equipes que estão atrás de nós querem competir conosco".

E acrescentou: "No Atlético, você precisa estar sempre em total concentração e a 110%, porque 100% não é suficiente para vencer na Espanha. Você tem que evoluir todos os dias e não perder a humildade, porque as equipes que estão atrás de nós continuam evoluindo".

Simeone também não fechou a porta à possibilidade de assumir o comando da seleção da Argentina no futuro, dizendo que isso pode acontecer "mais adiante".

O treinador argentino elogiou a atuação da seleção de seu país na última Copa do Mundo, bem como o trabalho do treinador Lionel Scaloni, que descreveu como "extraordinário", mas admitiu que a Espanha foi a melhor parte na partida final.

Quando questionado sobre a possibilidade de treinar o Real Madrid ou o Barcelona um dia, Simeone respondeu de forma marcante: "Um deles é impossível, com certeza. Quanto ao outro, não acredito".

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