Simeone se recusa a comentar a atitude polêmica de Álvarez

Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, tentou justificar a derrota de sua equipe diante do anfitrião Athletic Bilbao, por três a zero, na quarta rodada da atual temporada da LaLiga.

O jornal Marca publicou as declarações do treinador argentino após a partida, no qual disse: "O jogo foi como vimos. Fizemos um bom primeiro tempo."

E prosseguiu: "Depois, passaram dois minutos de falta de atenção e concentração, e a incapacidade de decidir as situações, que deveríamos ter administrado melhor. O Athletic Bilbao aproveitou aquele momento de perda de concentração. Venceu a partida com mérito."

E destacou: "O jogo estava correndo bem para nós antes do início do segundo tempo. Mas não lidamos bem com a situação durante dois minutos, e essa é uma responsabilidade da comissão técnica."

E enfatizou: "Estamos na fase de construção da equipe. E vamos passar por situações complicadas. Começamos bem, mas esses dois minutos hoje nos desferiram um golpe, e temos que reagir a ele."

Diego Simeone ressaltou: "Álvarez não saiu para aquecer após o jogo? É mesmo? Não tenho nenhum comentário."

E esclareceu: "Com exceção da chance de Julián, não tivemos oportunidades claras. O Athletic Bilbao vai disputar as primeiras posições nesta temporada."

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