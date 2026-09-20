Simeone responde à fúria de Mourinho com apenas duas palavras

O argentino Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, respondeu ao português José Mourinho, treinador do Real Madrid, após o descontrole deste último contra a arbitragem, depois da derrota no dérbi na noite deste domingo (2 a 1), pela sétima rodada de La Liga.

Mourinho desferiu um ataque feroz ao árbitro Ortiz Arias na coletiva de imprensa, já que o dérbi teve vários lances polêmicos, os mais importantes deles a expulsão de Dean Huijsen, zagueiro do Real, e a marcação de um pênalti para o Atlético, além da reivindicação dos jogadores do Real pela expulsão da dupla do Atlético, Lee Kang-in e Cristian Romero, por causa de duas entradas perigosas.

Mourinho disse na coletiva de imprensa: "A partida deveria ter sido 11 jogadores contra 9 durante 50 minutos, mas, em vez disso, virou 11 contra 10 contra nós".

E acrescentou: "O senhor Trujillo, o árbitro de vídeo assistente, que não chamou o árbitro para revisar a situação do cartão vermelho de Kang-in Lee, tem uma história muito estranha com o Real Madrid; já o pobre árbitro Ortiz, é evidente que não consegue lidar com a pressão em partidas desse tipo".

Por sua vez, Simeone foi questionado após a partida sobre as declarações de Mourinho e respondeu com apenas duas palavras: "Sem comentários".

E continuou sua fala, enviando uma mensagem a Mourinho: "Isso são apenas etapas do jogo. Às vezes as coisas correm a seu favor, às vezes não. Você não pode perder o respeito pelos árbitros. Tudo é possível, por mais famoso que você seja, Mourinho".

E completou suas declarações: "Nós respeitamos as opiniões de todos. Estamos em uma posição privilegiada como treinadores, por isso temos que ter cuidado com o que dizemos. Devemos respeitar os outros, o árbitro e nossos colegas. Todos nós saímos perdendo quando alguém ultrapassa os limites do respeito, independentemente de sua posição — Mourinho, Simeone, Flick, Pellegrini —, ele não deve ultrapassá-los".

E acrescentou em suas declarações à rede "DAZN": "Controlamos bem a partida no primeiro tempo, quando não houve chances claras de gol. Há ataques que mudam o rumo das partidas, e o pênalti do Giuliano foi essa oportunidade".

E prosseguiu, conforme noticiou o jornal "Marca": "Com um jogador a mais, aproveitamos as situações em que podíamos causar dano a eles. Foi assim que Jonathan David marcou, e depois eles diminuíram a diferença com um gol em um de seus ataques perigosos".

E sobre Julián Álvarez, o treinador argentino disse: "Temos pessoas maravilhosas; quando você dá o seu melhor, elas o valorizam. Julián tentou, foi difícil para ele, e vamos ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E estou muito feliz por Jonathan; ele nos dá aquele espírito competitivo que nos permite competir o mais longe possível".

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da Kooora



