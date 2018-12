Simeone pensa em seu futuro profissional e projeta trabalho na Inter de Milão

Histórico treinador do Atlético de Madrid planeja treinar os Nerazzurri nos próximos anos

Um dos grandes nomes da história do Atlético de Madrid, Diego Simeone tem feito um trabalho espetacular como técnico dos Rojiblancos. A sinergia é impressionante e o argentino deve ficar mais alguns anos no Atleti. No entanto, mesmo com os desafios do presente e do futuro no clube, Cholo já planeja trabalhar em um outro time.

Simeone mais uma vez deixou bem claro que pretende trabalhar na Internazionale em um futuro próximo. "Creio que fui muito claro. Falei sobre meu retorno à Inter umas 2.000 vezes. Não há necessidade de dizer mais uma vez. Com certeza vai acontecer", disse à Rádio Anchi.

O treinador argentino, porém, garantiu que está feliz no Atlético e seguirá no clube. "Eu sigo em frente dia a dia com tranquilidade. Tenho mais um ano de contrato e estamos trabalhando bem", afirmou.

Simeone também falou sobre seu estilo e o do clube que treina. "Espero continuar na mesma linha que trabalhamos faz 12 ou 13 anos. O estilo, o clube te dá. Os clubes têm uma história por trás que nós temos que respeitar. Inter, Juventus, Athletic Bilbao, Barcelona... têm uma personalidade como clube. Depois, são os jogadores de um plantel que te encaminham para um certo estilo. Eles te levam, não o treinador", explicou.