Simeone: o Barcelona joga um futebol diferente do nosso

O forte início de temporada do Barcelona chamou a atenção até de um de seus principais rivais na Espanha. O técnico Diego Simeone, do Atlético de Madrid, elogiou o futebol apresentado pela equipe de Hansi Flick e classificou os catalães como “os melhores” neste momento.

Em participação na ESPN, o treinador argentino foi questionado sobre o nível do Barcelona e não economizou nos elogios. Experiente em enfrentar o clube ao longo de sua trajetória no Atlético, Simeone destacou a intensidade e a qualidade apresentadas pela equipe nas primeiras semanas da temporada.

“Eles são os melhores. O Barcelona pratica um futebol maravilhoso e parece jogar em um nível completamente diferente do resto das equipes. Na verdade, não tinha um atacante nato, um camisa 9, e então surgiu Raphinha, que marcou 12 gols em sete partidas, enquanto Lamine Yamal, se não me engano, fez sete gols”, afirmou Simeone.

O argentino também chamou atenção para a forma como o Barcelona pressiona os adversários. Segundo Simeone, a equipe consegue sufocar os rivais mesmo quando atua fora de casa e não abre mão de seu estilo, ainda que isso signifique correr riscos.

“Os números são impressionantes, e a equipe ainda pressiona seus adversários em seus próprios estádios, tirando-lhes tempo e espaço. O Barcelona não teme arriscar ou sofrer um gol, porque parece cada vez mais superior conforme impõe seu estilo. Por isso, eu o vejo como a melhor equipe no momento”, acrescentou.

Simeone conhece bem as dificuldades de enfrentar o Barcelona. Desde que assumiu o comando do Atlético de Madrid, o técnico argentino protagonizou diversos duelos contra os catalães, tanto pelo Campeonato Espanhol quanto pela Liga dos Campeões, e conseguiu resultados importantes em alguns desses confrontos.

O elogio acontece em um momento de grande confiança para o Barcelona. A equipe lidera a tabela com 21 pontos e vem apresentando um futebol de alto nível sob o comando de Flick, com intensidade, pressão e resultados positivos neste início de temporada.

Agora, o desafio será manter o ritmo ao longo dos próximos meses. Com um calendário cada vez mais apertado e partidas decisivas pela frente, o Barcelona precisará sustentar o nível apresentado até aqui para transformar o bom começo em uma temporada de conquistas.