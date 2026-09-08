Simeone: não vejo Álvarez como titular

Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, falou sobre a aguardada partida que reúne sua equipe e o Liverpool, amanhã, quarta-feira, no estádio de Anfield, pelos jogos da primeira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, colocando em destaque a situação do atacante do time, Julián Álvarez.

Sobre a capacidade do Atlético de Madrid de impor seu estilo e tomar a iniciativa no confronto, Simeone esclareceu na coletiva de imprensa referente à partida, realizada nesta terça-feira, segundo o que noticiou o jornal espanhol "As": "Posso imaginar muitos cenários para a partida, mas a realidade é apenas o que veremos dentro das quatro linhas. Nós, como treinadores, imaginamos o ataque, a chegada à área e os gols marcados, mas, quando o apito soa, acontecem coisas inesperadas que não estavam em nossa imaginação".

Sobre as mudanças ocorridas no desempenho do Liverpool com o novo técnico Andoni Iraola, o treinador dos Rojiblancos apontou: "Vejo que o técnico deles tenta aplicar a filosofia que apresentou com suas equipes anteriores; ele trabalha os detalhes táticos de todos e envolve todos os jogadores. Chegar ao estilo ideal exige tempo, mas a equipe evolui e tem peças de alta qualidade. É um grande treinador, com uma visão clara que chegará aos jogadores para que reflitam o estilo de futebol em que ele acredita".

No que diz respeito à sua posição sobre escalar algum de seus atacantes de origem na linha de frente, o argentino afirmou: "Jonathan chegou recentemente e não pôde participar da última partida por um problema específico, enquanto Julián (Álvarez) ainda está em fase de evolução e não o vejo pronto para começar como titular ainda, mas ele certamente vai nos ajudar com o avanço dos minutos da partida".

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do Kooora

Ao ser questionado sobre sua avaliação da prontidão da equipe com o início da caminhada na Liga dos Campeões da Europa, Simeone disse: "Levar a final para o nosso estádio (o Metropolitano) é algo extremamente importante para o clube, e temos que trabalhar arduamente para almejar chegar a essa posição prestigiada. Estamos atualmente em fase de construção e adaptação, diante da presença de novos jogadores, da situação de Julián e da chegada de David no fim do mercado, além dos retardatários vindos das obrigações internacionais com os quais ninguém se importa. Mas vamos recuperar nosso ritmo passo a passo".

Em resposta às declarações de Iraola, técnico do Liverpool, sobre a superioridade de Simeone no fator experiência, o argentino comentou: "Quando você assume o comando de uma nova equipe, tem um entusiasmo enorme que transmite aos seus jogadores, e nesse aspecto especificamente Iraola tem superioridade sobre mim".

Sobre as diferenças entre os estilos de jogo do Liverpool e do Atlético de Madrid, Simeone explicou: "Não sei como podemos definir os estilos exatamente, nem como definimos os conceitos de ataque e defesa; você pode ter a posse sem finalizar, ou finalizar três vezes e vencer. Existem clubes marcados por uma tendência ofensiva feroz, como o Liverpool, e o Atlético de Madrid também passa essa impressão".