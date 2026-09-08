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Atletico de Madrid Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

Simeone: não vejo Álvarez como titular

Liverpool x Atlético de Madrid
Liverpool
Atlético de Madrid
Liga dos Campeões
D. Simeone
J. Alvarez
England
Espanha
Argentina

Simeone define situação de Álvarez

Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, falou sobre a aguardada partida que reúne sua equipe e o Liverpool, amanhã, quarta-feira, no estádio de Anfield, pelos jogos da primeira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, colocando em destaque a situação do atacante do time, Julián Álvarez.

Sobre a capacidade do Atlético de Madrid de impor seu estilo e tomar a iniciativa no confronto, Simeone esclareceu na coletiva de imprensa referente à partida, realizada nesta terça-feira, segundo o que noticiou o jornal espanhol "As": "Posso imaginar muitos cenários para a partida, mas a realidade é apenas o que veremos dentro das quatro linhas. Nós, como treinadores, imaginamos o ataque, a chegada à área e os gols marcados, mas, quando o apito soa, acontecem coisas inesperadas que não estavam em nossa imaginação".

Sobre as mudanças ocorridas no desempenho do Liverpool com o novo técnico Andoni Iraola, o treinador dos Rojiblancos apontou: "Vejo que o técnico deles tenta aplicar a filosofia que apresentou com suas equipes anteriores; ele trabalha os detalhes táticos de todos e envolve todos os jogadores. Chegar ao estilo ideal exige tempo, mas a equipe evolui e tem peças de alta qualidade. É um grande treinador, com uma visão clara que chegará aos jogadores para que reflitam o estilo de futebol em que ele acredita".

No que diz respeito à sua posição sobre escalar algum de seus atacantes de origem na linha de frente, o argentino afirmou: "Jonathan chegou recentemente e não pôde participar da última partida por um problema específico, enquanto Julián (Álvarez) ainda está em fase de evolução e não o vejo pronto para começar como titular ainda, mas ele certamente vai nos ajudar com o avanço dos minutos da partida".

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Ao ser questionado sobre sua avaliação da prontidão da equipe com o início da caminhada na Liga dos Campeões da Europa, Simeone disse: "Levar a final para o nosso estádio (o Metropolitano) é algo extremamente importante para o clube, e temos que trabalhar arduamente para almejar chegar a essa posição prestigiada. Estamos atualmente em fase de construção e adaptação, diante da presença de novos jogadores, da situação de Julián e da chegada de David no fim do mercado, além dos retardatários vindos das obrigações internacionais com os quais ninguém se importa. Mas vamos recuperar nosso ritmo passo a passo".

Em resposta às declarações de Iraola, técnico do Liverpool, sobre a superioridade de Simeone no fator experiência, o argentino comentou: "Quando você assume o comando de uma nova equipe, tem um entusiasmo enorme que transmite aos seus jogadores, e nesse aspecto especificamente Iraola tem superioridade sobre mim".

Sobre as diferenças entre os estilos de jogo do Liverpool e do Atlético de Madrid, Simeone explicou: "Não sei como podemos definir os estilos exatamente, nem como definimos os conceitos de ataque e defesa; você pode ter a posse sem finalizar, ou finalizar três vezes e vencer. Existem clubes marcados por uma tendência ofensiva feroz, como o Liverpool, e o Atlético de Madrid também passa essa impressão".

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